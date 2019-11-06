06.11
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Происшествия

Сгорел 13-летний подросток в курятнике рядом с котлом с едой для собак

19:36 06.11.2019 Фото: pixabay.com
0

На месте пожара обнаружен обгоревший фрагмент пластиковой канистры, в которой, со слов опекуна подростка, хранился бензин.

Сгорел 13 летний подросток в курятнике рядом с котлом с едой для собак
Растопив печь и поставив котел с пищей на нее, женщина направилась домой, а несовершеннолетний остался в курятнике для того, чтобы присмотреть за котлом во время приготовления пищи

В следственные органы Следственного комитета РФ по Камчатскому краю поступило телефонное сообщение о том, что при ликвидации пожара в курятнике частного дома обнаружено тело 13-летнего подростка со следами термического воздействия. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), сообщает СК РФ.

Следствием установлено, что около 15 часов 6 ноября 2019 года 13-летний подросток и 43-летняя женщина, являющаяся опекуном несовершеннолетнего, находясь на придомовой территории дома приступили к приготовлению пищи для домашних животных (собак), используя для указанных целей дровяную печь, стоящую в курятнике у дома. Растопив печь и поставив котел с пищей на нее, женщина направилась домой, а несовершеннолетний остался в курятнике для того, чтобы присмотреть за котлом во время приготовления пищи. Через некоторое время в строении произошел пожар, который локализован пожарной бригадой, при этом в помещении курятника обнаружено тело несовершеннолетнего.

На месте пожара обнаружен обгоревший фрагмент пластиковой канистры, в которой, со слов опекуна подростка, хранился бензин.

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего, в том числе по уголовному делу назначен комплекс судебных экспертиз.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Не мог выбежать?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Путин: Россия обладает уникальным оружием 1
20:44 06-11-2019
Путин: Россия обладает уникальным оружием
41 год стажа: 98 619 рублей - средняя пенсия Французского пенсионера 6
20:10 06-11-2019
41 год стажа: 98 619 рублей - средняя пенсия Французского пенсионера
БердскОтопление и горячую воду отключат 7 ноября в центре Бердска 2
20:05 06-11-2019
Отопление и горячую воду отключат 7 ноября в центре Бердска
Мальчики избивали и прыгали по девочке в детсаду Ярославля. Воспитателя уволили
19:58 06-11-2019
Мальчики избивали и прыгали по девочке в детсаду Ярославля. Воспитателя уволили
Сгорел 13-летний подросток в курятнике рядом с котлом с едой для собак
19:36 06-11-2019
Сгорел 13-летний подросток в курятнике рядом с котлом с едой для собак
БердскКнопка экстренного вызова в вагоне и номер 112 спасут от хулиганов в электричках до Бердска 4
18:30 06-11-2019
Кнопка экстренного вызова в вагоне и номер 112 спасут от хулиганов в электричках до Бердска
После скандала с тендером по утилизации портретов Медведева чиновника Ямала уволили 2
18:06 06-11-2019
После скандала с тендером по утилизации портретов Медведева чиновника Ямала уволили
БердскЯсли рядом с открывшимся детсадом построят в 2020 году в Южном микрорайоне Бердска 2
18:00 06-11-2019
Ясли рядом с открывшимся детсадом построят в 2020 году в Южном микрорайоне Бердска
БердскСдам комнату под офис в по ул.Ленина, 33 в Бердске
17:46 06-11-2019
Сдам комнату под офис в по ул.Ленина, 33 в Бердске
Заставят платить алименты матерям-одиночкам отцов детей в России 1
17:45 06-11-2019
Заставят платить алименты матерям-одиночкам отцов детей в России