Сгорел 13-летний подросток в курятнике рядом с котлом с едой для собак

На месте пожара обнаружен обгоревший фрагмент пластиковой канистры, в которой, со слов опекуна подростка, хранился бензин.

Растопив печь и поставив котел с пищей на нее, женщина направилась домой, а несовершеннолетний остался в курятнике для того, чтобы присмотреть за котлом во время приготовления пищи

В следственные органы Следственного комитета РФ по Камчатскому краю поступило телефонное сообщение о том, что при ликвидации пожара в курятнике частного дома обнаружено тело 13-летнего подростка со следами термического воздействия. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), сообщает СК РФ.

Следствием установлено, что около 15 часов 6 ноября 2019 года 13-летний подросток и 43-летняя женщина, являющаяся опекуном несовершеннолетнего, находясь на придомовой территории дома приступили к приготовлению пищи для домашних животных (собак), используя для указанных целей дровяную печь, стоящую в курятнике у дома. Растопив печь и поставив котел с пищей на нее, женщина направилась домой, а несовершеннолетний остался в курятнике для того, чтобы присмотреть за котлом во время приготовления пищи. Через некоторое время в строении произошел пожар, который локализован пожарной бригадой, при этом в помещении курятника обнаружено тело несовершеннолетнего.

На месте пожара обнаружен обгоревший фрагмент пластиковой канистры, в которой, со слов опекуна подростка, хранился бензин.

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего, в том числе по уголовному делу назначен комплекс судебных экспертиз.