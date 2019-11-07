Строительные работы по дому осенью



Многие знают, что лучше всего начинать строительство дома и закладывать для него фундамент весной, когда земля отогрелась после длительного холода. Но построить дом полностью, учитывая климатические особенности сибирского региона, за обозначенный период не получится. Стоит отметить, что строительство дома осенью пользуется популярностью у многих людей.

Зная преимущества и недостатки возведения недвижимого объекта в осенний сезон, можно ускорить процесс строительства вплоть до завершения всех работ до начала первых серьезных холодов. Во-первых, в этот период времени снижается спрос и, соответственно, стоимость строительных материалов. Во-вторых, на рынке становится больше предложений по предоставлению услуг и аренды строительной техники. Фундамент осенью получается наиболее крепким. Это связано с тем, что почва не перенасыщена влагой, как весной, и не промерзшая вглубь на несколько метров зимой. Работа со строительными материалами не вызывает трудностей даже при низких температурах. И самый главный плюс – в следующем году, ближе к теплому сезону, хозяин уже сможет жить в готовом доме. К минусам относятся неблагоприятная погода или невозможность использовать некоторый строительный материал, любящий горячие температуры.

Прочный фундамент получается осенью

Каких рекомендаций следует придерживаться при возведении фундамента дома осенью? В первую очередь, необходимо позаботиться о защите фундамента от морозов и сырости. Для этого в состав бетона добавляют специальные смеси. Уточнить, какую смесь добавлять в раствор, можно у продавца-консультанта, обозначив ему характеристики грунта, на котором будут возводить фундамент. После того, как фундамент был залит, его необходимо накрывать в течение месяца полиэтиленовой пленкой для «созревания». При таком процессе фундамент станет прочным и долговечным. Способствует этому и влажная осенняя погода. На фундамент также необходимо установить обработанную антисептиком опалубку – деревянные стены по периметру фундамент, куда будет заливаться бетон. Такая процедура необходима для того, чтобы будущая опора дома была устойчива к гниению и атаке со стороны насекомых.

Надежные стены из деревянного бруса

Следующим этапом строительства дома становится возведение на фундаменте стен. Осенью лучше всего возводить стены из деревянного бруса. Строительное дерево подготавливают зимой, а это значит, что процесс движения сока внутри древесины прекращается и брус высыхает. Сухой брус не подвержен деформации и спустя время дом не «поведет» в разные стороны. Если обработать дерево антисептиком, то есть возможность избежать раз и навсегда появления плесени на стенах. Преимущество строительства дома из древесины заключается и в том, что с ней можно работать до минус 25 градусов. Либо хозяин может собрать стены дома из уже готового каркас-конструктора за короткие сроки. Строительство дома из профилированного бруса отличается своей повышенной влагонепроницаемостью. Такой дом будет не только надежным, но и очень теплым в зимние месяцы.

Многие считают, что в холодное время года нельзя строить крышу. Отчасти это суждение верное, но в большинстве своем имеет распространенные заблуждения. Если в основу крыши заложить кровельный пирог – кон-струкция, состоящая из нескольких слоев, в которые входит защита от воды и пара, система вентиляции и утеплитель, то такую крышу можно возводить в любое время года. К верхнему покрытию, с которым разрешено работать поздней осенью, относится металлочерепица, профнастил, керамическая или цементно-песчаная черепица. В холодный сезон нельзя работать с гибкой черепицей, требующей использования битумных материалов. Во время снега стелить крышу можно.

Внешнюю отделку дома следует отложить до момента, когда дом отстоится некоторое время. Но можно, например, поставить окна и двери, заранее их утеплив. К оставшимся строительным работам по дому осенью относят закладывание проводки, канализационных и водопроводных труб. Штукатурка и покраска внешнего фасада дома может не дожидаться его усадки. Самое главное — выбрать сухие дни и быстросохнущие составы, иначе в противном случае на стенах может появиться грибок. Внутри так же можно отделать стены, сделать потолок и постелить пол.