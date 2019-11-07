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Распух и посинел: Надел на член металлическую гайку житель Подмосковья

13:45 07.11.2019 Фото: ГКУ МО Мособлпожспас
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Спасателям и медикам пришлось ввести пациента в состояние наркоза. Операция по удалению гайки с полового органа длилась 40 минут.

Распух и посинел: Надел на член металлическую гайку житель Подмосковья
В Можайске спасатели сняли металлическую гайку с полового органа мужчины

В Можайске спасатели помогли врачам хирургического отделения городской больницы снять гайку с полового органа пациента, передает пресс-служба ГКУ МО «Мособлпожспас».

За помощью спасателей обратились врачи, которые рассказали, что в медучреждение поступил мужчина, на половой орган которого была надета металлическая гайка.

Предмет нужно было экстренно снять, так как орган пациента распух и посинел, и последствия могли быть необратимыми. Еще по пути в больницу спасатели решили применить для спиливания гайки гравировочный аппарат.

В результате пациента ввели в состояние наркоза, и под руководством хирурга и медицинского персонала, спасатели приступили к работе. Им потребовалось более сорока минут, чтобы удалить гайку с тела пострадавшего.

Источник: mosregtoday.ru

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От редакции

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Аноним, 07 ноября 2019 14:07
Человека определяют его поступки. Ума нет и уже не будет. Богата страна дураками.

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