Распух и посинел: Надел на член металлическую гайку житель Подмосковья

Спасателям и медикам пришлось ввести пациента в состояние наркоза. Операция по удалению гайки с полового органа длилась 40 минут.

В Можайске спасатели сняли металлическую гайку с полового органа мужчины

В Можайске спасатели помогли врачам хирургического отделения городской больницы снять гайку с полового органа пациента, передает пресс-служба ГКУ МО «Мособлпожспас».

За помощью спасателей обратились врачи, которые рассказали, что в медучреждение поступил мужчина, на половой орган которого была надета металлическая гайка.

Предмет нужно было экстренно снять, так как орган пациента распух и посинел, и последствия могли быть необратимыми. Еще по пути в больницу спасатели решили применить для спиливания гайки гравировочный аппарат.

В результате пациента ввели в состояние наркоза, и под руководством хирурга и медицинского персонала, спасатели приступили к работе. Им потребовалось более сорока минут, чтобы удалить гайку с тела пострадавшего.

Источник: mosregtoday.ru