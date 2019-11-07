Бесплатно на 50 рублей кормят потомков пострадавших в катастрофе на Чернобыльской АЭС в школах Бердска

Минимум на 50 рублей в день кушают дети граждан, подвергшихся радиации во время катастрофы Чернобыльской АЭС. Об этом сообщила директор управления образования и молодежной политики Бердска Жанна Тузова 7 ноября. В этот день на сессии городского совета депутаты установили норматив расходов для них. Таких ребятишек в школах Бердска всего восемь.
— В соответствии с СанПиНом минимальный норматив для питания детей данной категории— 50 рублей, — уточнила Жанна Леонидовна.
Председатель комитета по социальной политике Людмила Чуркина уточнила, что на рассмотрении депутатами этого вопроса было принято его поддержать. Такие дети включаются в льготное питание. Также она подчеркнула, что эти деньги уже заложены в бюджете города.
Также напомним, что на сессии 7 ноября был принят скандальный генплан Бердска.