Бесплатно на 50 рублей кормят потомков пострадавших в катастрофе на Чернобыльской АЭС в школах Бердска

На сессии совета депутатов Бердска утвердили норматив для детей данной категории. Он минимальный и соответствует СанПиНу. Ребятишки включены в льготное питание.

Во всех школах Бердска организовано горячее питание

Минимум на 50 рублей в день кушают дети граждан, подвергшихся радиации во время катастрофы Чернобыльской АЭС. Об этом сообщила директор управления образования и молодежной политики Бердска Жанна Тузова 7 ноября. В этот день на сессии городского совета депутаты установили норматив расходов для них. Таких ребятишек в школах Бердска всего восемь.

— В соответствии с СанПиНом минимальный норматив для питания детей данной категории— 50 рублей, — уточнила Жанна Леонидовна.

Председатель комитета по социальной политике Людмила Чуркина уточнила, что на рассмотрении депутатами этого вопроса было принято его поддержать. Такие дети включаются в льготное питание. Также она подчеркнула, что эти деньги уже заложены в бюджете города.

Также напомним, что на сессии 7 ноября был принят скандальный генплан Бердска.