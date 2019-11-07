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Бесплатно на 50 рублей кормят потомков пострадавших в катастрофе на Чернобыльской АЭС в школах Бердска

16:30 07.11.2019, Алена Романцова
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На сессии совета депутатов Бердска утвердили норматив для детей данной категории. Он минимальный и соответствует СанПиНу. Ребятишки включены в льготное питание.

Бесплатно на 50 рублей кормят потомков пострадавших в катастрофе на Чернобыльской АЭС в школах Бердска
Во всех школах Бердска организовано горячее питание

Минимум на 50 рублей в день кушают дети граждан, подвергшихся радиации во время катастрофы Чернобыльской АЭС. Об этом сообщила директор управления образования и молодежной политики Бердска Жанна Тузова 7 ноября. В этот день на сессии городского совета депутаты установили норматив расходов для них. Таких ребятишек в школах Бердска всего восемь.

— В соответствии с СанПиНом минимальный норматив для питания детей данной категории— 50 рублей, — уточнила Жанна Леонидовна.

Председатель комитета по социальной политике Людмила Чуркина уточнила, что на рассмотрении депутатами этого вопроса было принято его поддержать. Такие дети включаются в льготное питание. Также она подчеркнула, что эти деньги уже заложены в бюджете города.

Также напомним, что на сессии 7 ноября был принят скандальный генплан Бердска.

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От редакции

Алены Романцовой

Горожанин, 07 ноября 2019 16:46
С уважением отношусь к людям пострадавшим на Чернобыльской АС. А на Семипалатинском ядерном полигоне не пострадали? Почему такой перекос? Одним помогаем, других забываем??? Я не спрашиваю кто ответит. Я спрашиваю Кто исправит???

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