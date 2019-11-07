Минимум 20 минут должен длиться первичный прием у врача

Медицинские организации активно переходят на электронный документооборот, что тоже реально экономит время врача

Может ли врач отказать пациенту, если время приёма уже закончилось? Сколько отводится на заполнение документов и работу с посетителем?

Эти вопросы возникают почти у каждого, кто приходит в поликлинику. Разобраться в них нам помогла глава Минздрава Вероника Скворцова.

— Сразу хочу напомнить читателям: время работы врача с пациентом никакими нормативными актами не ограничивается. Приём должен продолжаться ровно столько, сколько это нужно для эффективной диагностики и определения схемы лечения пациента. Да, в 2015 г. приказом Минздрава № 290н были утверждены типовые нормы времени на посещение врача-специалиста одним пациентом. Например, там прописано, что у терапевта оно составляет 15 минут, у гинеколога — 22 минуты и т. д. Но это лишь рекомендации для главных врачей при планировании работы и составлении штатного расписания. Кстати, впервые с советского времени мы провели исследования и выяснили, что время приёма врача при первичном осмотре не может быть меньше 20 минут, повторный приём занимает обычно 10–15 минут. Понятно, что в некоторых случаях посещение одного пациента может длиться даже 30–40 минут. В советское время врачу отводилось и того меньше: за час надо было принять пять пациентов — по 12 минут на каждого. К сожалению, зачастую большую часть времени многие врачи до сих пор тратят не на работу с пациентом, а на заполнение бумаг. А должно быть наоборот.

Поэтому одним из приоритетов модернизации первичного звена здравоохранения в рамках нацпроекта «Здравоохранение» станет внедрение новых технологий в поликлиниках, позволяющих сократить бумажную волокиту. Эту работу Минздрав ведёт последние несколько лет. Отменена часть ненужных форм медицинской документации. Сегодня есть только один медицинский документ, который обязан заполнить врач, — это медицинская карта. Составление всевозможных отчётов в его обязанности не входит.

Медицинские организации активно переходят на электронный документооборот, что тоже реально экономит время врача. В частности, в электронный вид переводят картотеки — с возможностью автоматической загрузки данных пациента, запросов в другие организации, если это требуется для выдачи справки. Кроме того, внедряются электронные сервисы, помогающие высвободить время на работу с пациентом: запись к врачу через интернет (в том числе через мобильные приложения) и инфомат, «Личный кабинет пациента», позволяющий осуществлять электронную переписку с лечащим врачом и получать электронные рецепты и электронные результаты исследований и справки о состоянии здоровья.

Сейчас, в период модернизации первичного звена, мы обновим парк оборудования российской современной высокотехнологичной медицинской техникой, что также позволит рациональнее распределять рабочее время медицинских специалистов. Тогда те же 15–20 минут врач сможет использовать совершенно по-другому — 70–80% времени уделять работе с пациентом. А всё остальное — выписка рецептов, распечатка бланков, оформление справок, направления на анализы и т. д. — сделают за него средний медперсонал или компьютер. Так должна работать новая модель поликлиники, которая с 2019 г. внедряется по всей стране.

Медицина сейчас развивается небывалыми темпами. Появляются новые биомедицинские и цифровые технологии, а значит, требуется постоянно обновлять и организационные процессы в работе с пациентами. Многое изменилось. Но немало предстоит ещё исправить. Особенно это касается самого сложного для организации и управления уровня первичного звена здравоохранения. Ведь именно от него в первую очередь зависит здоровье наших граждан.

Источник: АиФ