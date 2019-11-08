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«Зачем мне образование?»: ушла из школы и стала звездой Tik Tok девушка с зарплатой в 150 тыс. рублей из Новосибирска

10:00 08.11.2019 Фото: instagram.com
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Марина Фролова может самостоятельно обеспечить себя и своих родителей, но из-за работы лишилась парня и друзей.

«Зачем мне образование?»: ушла из школы и стала звездой Tik Tok девушка с зарплатой в 150 тыс. рублей из Новосибирска
В свои 18 лет Марина зарабатывает около 150 тысяч рублей

Эта девушка известна среди новосибирской молодежи и не только. Ее видео в Tik Tok смотрят миллионы людей со всех уголков мира, а фотографии в «Инстаграме» набирают больше 30 тысяч лайков. Кстати, подписчиков у сибирячки в двух приложениях больше 600 тысяч. Девушка снимает видео, рекламу и выкладывает кадры из своей жизни. Еще не поняли, о ком идет речь? Знакомьтесь: 18-летняя Марина Фролова, блогер из Новосибирска, строить карьеру в Сети девушка начала еще в школе. Корреспондент КП-Новосибирск попробовал выяснить, за счет чего выстрелила звезда.

— Каким ребенком вы были в школе? Хулиганили или были пай-девочкой?

— Да я всегда на тройки училась, учителя жаловались на меня. Правда, родителей никогда не вызывали, даже когда меня засекли — я курила на территории школы. Ушла после девятого класса. Поступила в колледж на графического дизайнера, сама не понимаю, зачем. После второго курса забрала документы, учебу бросила.

— Не планируете продолжить обучение?

— Нет. А зачем мне образование? Если я пойду учиться, то только на заочное отделение, чтобы маме диплом на стол положить. Просто она настаивает на этом…
— В каком возрасте вы начали работать и кем?

— Сначала, еще до блогерства, была промоутером — раздавала листовки в торговых центрах и на улицах. Зарабатывала немного, но на жизнь хватало. В 17 лет я начала для себя снимать видео в Tik Tok — просто открывала рот под какую-то известную песню и делала определенные движения. Именно тогда и начала набирать популярность. Сделать площадкой для заработка «Инстаграм» было сложнее, поэтому просто фотки туда выкладывала, подписи разные делала. Очень резко начала набирать популярность, даже не помню, в какой момент все началось.
— Как зарабатывают блогеры?

— Я зарабатываю на рекламе. Ко мне обращаются девочки разного возраста, чтобы раскрутиться и стать популярнее в социальных сетях, чтобы подписчиков было больше. Я их пиарю. Кроме того, у меня подписан контракт с продюсерским центром — подкидывают мне работу. Пиарю разные бренды в Tik Tok. Это больше похоже на нативную рекламу. Я приезжаю на площадку, а там уже все готово для съемок. После мне скидывают готовый ролик, где мелькают нужные логотипы, и я размещаю его на своих страницах в социальных сетях.

— Сколько денег это приносит?

— Я не знаю, можно ли говорить… Но за одну рекламу выходит чуть меньше 20 тысяч рублей. В месяц, если брать мой заработок с Tik Tok и «Инстаграмом», выходит около 150 тысяч рублей. Ну, может, чуть поменьше.

— Кто ваша целевая аудитория?

— В Tik Tok — в основном дети. В «Инстаграме» аудитория немного постарше, где-то от 16 лет. В директ часто пишут, что обожают меня. Самое распространенное: «Марина, мы тебя любим!» На улицах фанаты узнают, хотят сфотографироваться. Я никогда не отказываюсь.
— Что изменилось в вашей жизни с начала работы в социальных сетях?

— Я сменила место жительства — уехала из Новосибирска. Теперь я живу в Москве. Изменился круг общения. Из-за работы пришлось расстаться с парнем, потому что он меня не понимал и не поддерживал. Да, поначалу все было гладко, а потом стал многое запрещать. Подруги сначала высмеивали меня, а потом, когда раскрутилась, начали подлизываться. Они все пытались за мой счет выгоду извлечь. Сейчас мои друзья — мои кумиры, на которых я раньше смотрела и хотела быть такой же. Они блогеры и понимают меня лучше, чем кто-то другой.
— Родители поддержали вас в выборе работы?

— Они видели, что я начинаю учиться жить самостоятельно, и только поддерживали мой выбор. Крупных подарков им не делала, просто начала помогать — покупала еду, еще что-то. Для мамы самый главный подарок был, что я перестала просить деньги у нее.
— Как сейчас на любовном фронте? Может, есть кто-то на примете?

— Да, парни стали обращать на меня немного больше внимания, но я редко вступаю в отношения. Это отнимает много времени от работы. Ведь тогда все мысли будут только о любви, а о заработке — никаких. Если и искать парня, то только в кругу блогеров.

— Какие планы по развитию на будущее?

— Сейчас откладываю деньги на день рождения, мне скоро исполнится 19 лет. Буду дальше раскручивать свой «Инстаграм». Хочу быть больше инстаграм-блогером, чем тиктокером. Еще хочу обязательно подключить YouTube и раскрутить Telegram-канал. В Telegram-канале хочу писать о своей жизни — типа девочка из Новосибирска переехала в Москву и все такое.

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От редакции

Блогер - это работа?

Аноним, 08 ноября 2019 10:34
Блин,зарабатывать много хорошо,только профессию при этом стоит заиметь все таки,работу по душе попытаться найти,карьеру сделать...А это несерьёзно все временно,развращает популярность,а потеряют интерес к тебе "подписчики",а годы-параходы ушли,да и пропаганда ТАКИХ заработков "сбивает с центра"многих целеустремленных молодых ребят.
a.danilov, 08 ноября 2019 10:42
и много у нас кто по профессии работает? А работа у неё вроде по душе, карьера есть. Вы ей ещё на завод в бухгалтерию идти посоветуйте...
Аноним, 08 ноября 2019 10:59
А это и есть хорошая карьера в РФ. Заработать на чём можно сколько можно и валить куда подальше. Вот увидите - скоро она из Москвы куда-нибудь за бугор свалит.
Я, 08 ноября 2019 11:15
Ну и получит потом корочки пиар менеджера) еще и преподов научит как жить))
Евгений, 08 ноября 2019 11:07
НВР:
Работа, конечно. Вот только трудно быть все время интересным - для этого надо развиваться, расти, но она этого как раз и не хочет сейчас.

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