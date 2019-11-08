Утепляемся: Морозы до -14 градусов идут в Бердск

Местами в Новосибирской области температура воздуха может упасть до -20 градусов. Холод сопровождается дождями и ветром.

На грядущих выходных наступит зима

Согласно прогнозу Западно-Сибирского УГМС, 8 ноября в Бердске в первой половине дня ожидается небольшой, местами умеренный мокрый снег с дождем. Ветер западный 9-14 м/с, местами порывы до 19 м/с. Температура воздуха +2, +4 С.переменная облачность, ночью в отдельных районах небольшие, по северо-западу местами умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега, днем небольшие, местами умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега. Местами метели, гололедные явления.

9 ноября

-3, -8 местами до -14 ночью в отдельных районах небольшой, по востоку местами умеренный снег,мокрый снег, метели, днем без осадков, по востоку местами небольшой снег, метели. Похолодание. На дорогах местами гололедица

10 ноября

В воскресенье ночью в Новосибирской области будет –10…–15 градусов, местами возможны 20-градусные морозы. Днём синоптики прогнозируют –7…–12 градусов, на севере региона — до –17. В Бердске, согласно данным на сайте Западно-Сибирского УГМС, ночная температура будет на уровне –11…–13 градусов, в пригороде она понизится до –15…–17. Днём в городе ожидается –9…–11. На дорогах местами гололедица.