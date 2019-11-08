08.11
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

Утепляемся: Морозы до -14 градусов идут в Бердск

09:45 08.11.2019 Фото: pixabay
1 0

Местами в Новосибирской области температура воздуха может упасть до -20 градусов. Холод сопровождается дождями и ветром.

Утепляемся: Морозы до 14 градусов идут в Бердск
На грядущих выходных наступит зима

Согласно прогнозу Западно-Сибирского УГМС, 8 ноября в Бердске в первой половине дня ожидается небольшой, местами умеренный мокрый снег с дождем. Ветер западный 9-14 м/с, местами порывы до 19 м/с. Температура воздуха +2, +4 С.переменная облачность, ночью в отдельных районах небольшие, по северо-западу местами умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега, днем небольшие, местами умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега. Местами метели, гололедные явления.

9 ноября
-3, -8 местами до -14 ночью в отдельных районах небольшой, по востоку местами умеренный снег,мокрый снег, метели, днем без осадков, по востоку местами небольшой снег, метели. Похолодание. На дорогах местами гололедица

10 ноября

В воскресенье ночью в Новосибирской области будет –10…–15 градусов, местами возможны 20-градусные морозы. Днём синоптики прогнозируют –7…–12 градусов, на севере региона — до –17. В Бердске, согласно данным на сайте Западно-Сибирского УГМС, ночная температура будет на уровне –11…–13 градусов, в пригороде она понизится до –15…–17. Днём в городе ожидается –9…–11. На дорогах местами гололедица.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Готовы к зиме?

Аноним, 08 ноября 2019 10:04
В -14 дожди? И это уже аномальные морозы?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Тушили пожар в частном доме 8 огнеборцев в Бердске
12:00 08-11-2019
Тушили пожар в частном доме 8 огнеборцев в Бердске
Владимир Путин: Семья - это основа основ
11:45 08-11-2019
Владимир Путин: Семья - это основа основ
БердскГенплан Бердска: Как изменится жизнь горожан
11:31 08-11-2019
Генплан Бердска: Как изменится жизнь горожан
Поджигал дома начальник пожарной части в Хакасии
11:30 08-11-2019
Поджигал дома начальник пожарной части в Хакасии
БердскВ перспективе мегаполис: Скандальный генплан приняли 7 ноября депутаты Бердска 153
11:28 08-11-2019
В перспективе мегаполис: Скандальный генплан приняли 7 ноября депутаты Бердска
2,5 миллиона сообщений в месяц: сибирские компании стали отправлять больше СМС
11:17 08-11-2019
2,5 миллиона сообщений в месяц: сибирские компании стали отправлять больше СМС
БердскПроценты за задержку зарплаты взыскивает с обанкротившегося «Мастер и К» экс-работник в суде Бердска
11:15 08-11-2019
Проценты за задержку зарплаты взыскивает с обанкротившегося «Мастер и К» экс-работник в суде Бердска
Зарплата школьного учителя превысила 40 тысяч рублей в России 1
11:00 08-11-2019
Зарплата школьного учителя превысила 40 тысяч рублей в России
Фото с мужем появилось в Instagram Анастасии Заворотнюк
10:45 08-11-2019
Фото с мужем появилось в Instagram Анастасии Заворотнюк
БердскСуд над убийцами Ирины Синельниковой из-за Peugeot из Бердска начнется 12 ноября в Кемерове 1
10:30 08-11-2019
Суд над убийцами Ирины Синельниковой из-за Peugeot из Бердска начнется 12 ноября в Кемерове