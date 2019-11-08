Прыгнул в Енисей за упавшей с перил девушкой житель Красноярска. Оба пропали

Спасатели уже проверили акваторию Енисея вдоль причальной стенки до Вантового моста и основное русло реки до Октябрьского моста, но молодых людей не нашли. Не исключено, что красноярцы выбрались сами, но в таком случае об этом необходимо сообщить.

Красноярец прыгнул в Енисей спасать упавшую с перил девушку: оба пропали

Спасатели ищут красноярку, которая вечером 7 ноября упала в Енисей, и молодого человека, бросившегося ей на помощь.

Спасатели ищут красноярцев, пропавших вечером 7 ноября. Как уточняет «КП – Красноярск» со ссылкой на диспетчера службы 112, все произошло в районе сети кинотеатров «Синема-парк». Девушка упала с перил набережной в Енисей, за ней прыгнул парень, который пытался ее спасти.

Спасатели уже проверили акваторию Енисея вдоль причальной стенки до Вантового моста и основное русло реки до Октябрьского моста, но, по информации на утро 8 ноября, молодых людей не нашли.

Не исключено, что красноярцы выбрались сами, но в таком случае об этом необходимо сообщить.

Напомним, этим летом красноярец упал с Коммунального моста, но остался жив – ему удалось дождаться помощи, доплыв и зацепившись за опору моста.

Источник: tvk6.ru