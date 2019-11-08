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Двух «финансисток» ИГ рассекретил ФСБ в Дагестане

16:00 08.11.2019 Фото: СК России
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По данным СК, речь идет о 24- и 33-летней жительницах Дагестана. В прошлом году они познакомились в интернете с боевиком, находящимся в Сирии. Задержанные перевели лишь 239 и 151 тыс. рублей, кто предоставил им остальные 9,6 миллиона, пока не ясно.

Двух финансисток ИГ рассекретил ФСБ в Дагестане
Девушек задержали в Дагестане

В Дагестане разоблачили «финансистов» группировки «Исламское государство»*, сообщили в ФСБ.

«По заданию эмиссаров члены законспирированной ячейки < ...> организовали ресурсное обеспечение деятельности международной террористической организации, для чего ими было собрано не менее десяти миллионов рублей», — уточняется в пресс-релизе.
Задержаны две женщины 24 и 33 лет. По данным СК, в прошлом году они познакомились через интернет с боевиком, который в 2015-м уехал в Сирию воевать за террористов и с тех пор находится в международном розыске.

«Придерживаясь радикальных идей и разделяя его взгляды», женщины согласились помочь собирать деньги для ИГ* и начали переводить средства через платежные системы и банковские карты.

В ходе обысков у них изъяли «средства коммуникации», платежки и чеки. Подозреваемые уже дали показания. Сейчас решается вопрос о заключении под стражу. Возбуждено уголовное дело по статье «Содействие террористической деятельности».
Следователи выясняют, кто еще входил в ячейку. Задержанные перевели лишь 239 тысяч и 151 тысячу рублей, кто предоставил им остальные 9,6 миллиона, пока не ясно.

В масштабной операции участвовали сотрудники ФСБ, Следственного комитета, МВД и Росфинмониторинга.
*Террористическая организация, запрещенная в России.

Источник: РИА новости

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