Подорвал офис «Сбербанка» вор в Волгограде

Неизвестный повредил банкоматы и похитил деньги из терминалов зоны самообслуживания банка. На месте работает следственно-оперативная группа, сотрудники Росгвардии и спецслужб, ведется розыск злоумышленника.

В Волгограде неизвестный повредил банкоматы и похитил деньги

Злоумышленник повредил терминалы с помощью самодельного взрывного устройства.

Неизвестный повредил банкоматы в Волгограде и похитил деньги, ведется его розыск, сообщил ТАСС представитель ГУ МВД по региону Антон Корнаухов.

«Сегодня ночью неизвестный на улице 8-й Воздушной Армии повредил банкоматы и похитил денежные средства из терминалов зоны самообслуживания Сбербанка. На месте работает следственно-оперативная группа, сотрудники Росгвардии и спецслужб, ведется розыск злоумышленника», — сказал он.

Источник в правоохранительных органах уточнил ТАСС, что банкоматы повреждены с помощью самодельного взрывного устройства.

«Инцидент в зоне 24-го офиса банка по улице 8-й Воздушной Армии, 9А подтверждаем. Пострадавших нет. В интересах следствия подробности не раскрываем», — сказала ТАСС представитель пресс-службы Сбербанка в Волгограде Оксана Павлова.

В ночь на 6 ноября в Волгограде произошел аналогичный случай. Тогда в этом же Дзержинском районе неизвестные пытались вскрыть банкоматы Сбербанка, но им не удалось. Возбуждено уголовное дело, ведутся оперативно-разыскные мероприятия.

Источник: ТАСС