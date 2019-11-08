Каких мозолей на руках нужно опасаться?

Мозоли на коже рук не всегда являются результатом грубого механического воздействия, в некоторых случаях это знак реакции организма на проникающие в него вирусы, инфекции и микробы, предупреждают медики.
Многие люди не придают мозолям большого значения, но эти кожные образования способны привести к серьезным и опасным для организма осложнениям.
По словам медиков, если воздействие фактора, вызвавшего мозоль, прекращается, и она спустя некоторое время проходит, значит, повода для волнений нет. Но длительно не проходящая, да еще и кровавая мозоль – тревожный знак.
Кроме того, для человека опасна стержневая мозоль, которая обладает свойством пускать корни. Избавиться от нее без врача почти невозможно, поскольку необходимо либо хирургическое вмешательство, либо воздействие лазером.
Медики добавили, что в некоторых случаях мозоли на руках могут свидетельствовать о дефиците в организме витамина А, нарушении кислотно-щелочного баланса верхнего слоя дермы, а также о переохлаждении.
Источник: МедикФорум