Каких мозолей на руках нужно опасаться?

Медики говорят, что длительно не проходящая, да еще и кровавая мозоль – тревожный знак. Какие симптомы еще следует взять на контроль, узнаем в статье.

Многие люди не придают мозолям большого значения, но эти кожные образования способны привести к серьезным и опасным для организма осложнениям

Мозоли на коже рук не всегда являются результатом грубого механического воздействия, в некоторых случаях это знак реакции организма на проникающие в него вирусы, инфекции и микробы, предупреждают медики.

Многие люди не придают мозолям большого значения, но эти кожные образования способны привести к серьезным и опасным для организма осложнениям.

По словам медиков, если воздействие фактора, вызвавшего мозоль, прекращается, и она спустя некоторое время проходит, значит, повода для волнений нет. Но длительно не проходящая, да еще и кровавая мозоль – тревожный знак.

«Мозоль багрового оттенка говорит о том, что рядом с ней проходят кровеносные сосуды. Такая мозоль представляет собой водянистый пузырь. Как только он лопнет, инфекция разнесется по всей кровеносной системе организма, из-за чего может произойти заражение крови, у пожилого человека может начаться гангрена», — предупредили эксперты.

Кроме того, для человека опасна стержневая мозоль, которая обладает свойством пускать корни. Избавиться от нее без врача почти невозможно, поскольку необходимо либо хирургическое вмешательство, либо воздействие лазером.

Медики добавили, что в некоторых случаях мозоли на руках могут свидетельствовать о дефиците в организме витамина А, нарушении кислотно-щелочного баланса верхнего слоя дермы, а также о переохлаждении.

Источник: МедикФорум