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Красота / Общество

Пышные формы: В какой стране ценят полных женщин?

23:02 08.11.2019 Фото: www.needpix.com
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Топ-5 стран, в которых полные девушки на вес золота.

Пышные формы: В какой стране ценят полных женщин?
Пока в России идёт культ стройности и фитоняшек, в некоторых других странах худощавых девушек наоборот презирают

Пока в России идёт культ стройности и фитоняшек, в некоторых других странах худощавых девушек наоборот презирают. В них ценится полнота, именно такие тела считаются наиболее привлекательными. В каких же странах девушки с аппетитными формами в почёте, расскажем в нашем материале.

Греция

Эта страна с жителями, которые никогда не торопятся. Они расслаблены, спокойны и счастливы. Сказать, что здесь нравятся худенькие девушки сложно. Гречанки отличаются небольшим животиком, чем и ценятся в обществе мужчин. Небольшая полнота считается признаком не только красоты, но и здоровья.

Мексика

Девушки из Мексики — это горячие красотки с аппетитными формами. Именно полные девушки в почёте. И никто не обращает внимания на цифру на весах. Так уж сложилось исторически. Разумеется, речь не идёт о чрезмерной полноте и ожирении.

ЮАР

Южная Африка тоже считается страной, где ценятся полные девушки. Их провожают не презрительными, а восхищёнными взглядами. Ведь полный человек — это богатый человек, которому есть чем питаться и на что. К тому же есть устойчивое мнение, что полный человек — это здоровый человек. Ведь в этой стране получили широкое распространение ВИЧ и СПИД, которые, как известно, делают людей только тоньше.

Саудовская Аравия

Здесь, в этой стране, полнота является признаком красоты, высокого социального статуса, а как следствие, и здоровья. Кроме того, безумная жара в этой стране заставляет людей как можно меньше шевелиться. В итоге добавляется лишний вес, который так ценится в данной стране.

Бразилия

Всем известно, что ягодицы бразильских девушек — это настоящее национальное достояние. Без лишнего веса достичь аппетитных форм невозможно. Поэтому стоит понимать, что полнота — друг каждой девушки, которая хочет быть популярной и красивой.

Источник: МедикФорум

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