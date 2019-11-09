Изучи: Опасные лекарства для пожилых людей

Доктор Пэт Салбер, ведущий терапевт и врач скорой помощи из Сан-Франциско, говорит, что проблема кроется в том, что многим пенсионерам категорически нельзя принимать определенные препараты.

Названы 6 опасных для пожилых людей лекарств

Ежегодно только в США 1,5 миллиона людей умирают в результате применения лекарств. Большинство из них — пожилые люди. Доктор Пэт Салбер, ведущий терапевт и врач скорой помощи из Сан-Франциско, говорит, что проблема кроется в том, что многим пенсионерам категорически нельзя принимать определенные препараты.

«В принципе, любое лекарство, которое необходимо удалить из почек, может быть проблематичным для пожилых людей, у которых нарушена функция почек», — рассказал Салбер в интервью американскому телеканалу Newsmax. Медик также привел список, в который вошли 6 самых опасных для пожилых людей лекарств.

Лекарств от диабета с длительным периодом полувыведения, в частности диабина (хлорпропамид), следует избегать из-за риска длительной и серьезной гипогликемии. Хорошей альтернативой доктор называет глюкотрол (глипизид).

С большой осторожностью советует он принимать антихолинергические антигистаминные препараты (дифенгидрамин, Benadryl и др.). Они могут вызвать спутанность, запоры, задержку мочеиспускания. И это еще не весь список — часто у пожилых наблюдаются когнитивные нарушения и бред.

Врач объясняет это тем, что у пожилых пациентов выведение лекарственного средства из организма происходит медленнее. Альтернативные варианты — фексофенадин и кларитин (лоратадин).

Мышечные релаксанты, такие как Flexeril, Robaxin и другие, также могут вызывать антихолинергические эффекты, перечисленные выше. Врач уверен, что для лечения основной болезни все же лучше прибегнуть к физиотерапии.

Нежелателен прием минерального масла для лечения запора, так как в нем может содержаться аспирин. И это может привести к воспалению легких.

Решить проблему можно простым способом — увеличить потребление клетчатки и воды.

С отпускаемыми по рецепту бенздиазепианами, особенно с валиумом, следует быть особенно осторожным, так как почти у всех больных они вызывают когнитивные нарушения. Лекарство также склонно спровоцировать бредовое состояние и неустойчивую походку, которая приводит к падению с серьезными последствиями, такими как переломы бедра.

Альтернативы — поведенческая терапия или методы релаксации, такие как йога.

Триамтерен и другие калийсберегающие диуретики, такие как амилорид и спиронолактон, ни в коем случае нельзя принимать пенсионерам с нарушенной функцией почек. Они вызывают опасное повышение уровня калия, которое может сердечную аритмию, в том числе и смертельную.

Важно помнить, что это полезные лекарства, просто их следует применять с особой осторожностью пожилым людям.

Источник: vk-smi.ru