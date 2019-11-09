Боль в суставах? Перепады давления? Какие симптомы организма при смене погоды не стоит игнорировать?

Метеочувствительностью могут страдать не только пожилые люди, и в случаях реакции организма на погоду важно не упускать из внимания потенциально опасные симптомы.

Погодные колебания способствуют перепадам артериального давления

Резкие погодные изменения, происходящие в эти дни, могут негативно повлиять на состояние здоровья, в частности, на суставы и кости, сердечно-сосудистую систему и тонус. О негативных симптомах, которые могут возникать в условиях смены погоды, рассказала врач-кардиолог подмосковного сосудистого центра Домодедовской больницы Александра Попова.

По словам врача, погодные колебания способствуют перепадам артериального давления. При этом могут возникать головная боль, слабость, тошнота, кровотечения из носа. Все эти признаки обостряются при перепадах артериального давления.

Специалист отметила, что от подобной метеочувствительности могут страдать не только пожилые люди, и в случаях реакции организма на погоду важно не упускать из внимания потенциально опасные симптомы.

«Боли в груди давящего, жгучего характера с иррадиацией в левую руку, лопатку, кризовое течение артериальной гипертензии являются поводом для незамедлительного обращения к врачу», — подчеркнула Александра Попова в сообщении на сайте Минздрава Московской области.

Спады температуры особенно сильно влияют на самочувствие людей, уже страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, добавила кардиолог. Им в периоды погодных колебаний особенно важно придерживаться более щадящего режима, избегать переутомления и стрессов, а также строго контролировать артериальное давление и пульс. При необходимости следует принимать назначенные лечащим врачом препараты.

Источник: МедикФорум