Грибок ногтей: Можно ли победить его домашними средствами?

Некоторые растительные компоненты действительно могут замедлять рост грибка ногтя. К примеру, эффективными, по словам специалиста, могут быть ванночки из листьев шалфея.

Дубовая кора оказывает противовоспалительное действие на грибок ногтя – так же, как и шалфей

В борьбе с ногтевым грибком известны многие домашние средства, такие как спирт, масло чайного дерева, уксус, кора дуба или моча. Но насколько эффективно они борются с болезнетворными микроорганизмами грибка ногтя?

Многие пострадавшие от грибка ногтей надеются на домашние средства для мягкого и благоприятного лечения инфекции. Зубная паста, яблочный уксус, уксусная эссенция, масло чайного дерева, лавандовое масло, урина, пищевая сода, чеснок, спирт – список таких средств, рекомендуемых для домашнего лечения грибка, разнообразен. Немецкий эксперт, врач-дерматолог Оливер Майнуш считает, что все эти домашние средства для лечения грибка ногтей нецелесообразны.

Некоторые растительные компоненты действительно могут замедлять рост грибка ногтя, соглашается специалист. К примеру, эффективными, по его словам, могут быть ванночки из листьев шалфея. Для такой ванночки следует сварить две столовые ложки листьев шалфея в половине литра воды.

Дубовая кора оказывает противовоспалительное действие на грибок ногтя – так же, как и шалфей, заметил дерматолог.

Однако для избавления от инфекции в долгосрочной перспективе эти вещества не подойдут.

«Ни одно из упомянутых веществ не обладает хорошей противогрибковой активностью в отношении десяти наиболее распространенных причин грибковой инфекции ногтя. Но они могут привести к аллергическим реакциям вокруг ногтя», — предостерег Оливер Майнуш.

Масло чайного дерева. Специалист заявил, что в качестве домашнего средства от инфекций ногтей масло чайного дерева неэффективно – в научной литературе нет никаких свидетельств об успешном лечении им грибка.

Уксус. Даже кислые растворы вроде уксусной эссенции, яблочного уксуса или лимонного сока не могут повлиять на грибок. По словам врача, гриб защищает себя, превращаясь в неактивную и очень устойчивую форму спор. Таким образом возникает ощущение, что лечение уксусом помогает. Но стоит его прекратить, как грибковые споры снова активируются и возникает новая вспышка.

Спирт. На сетевых форумах часто можно прочесть советы обрабатывать пораженные грибком ногти раствором с высоким содержанием спирта. Немецкий специалист комментирует: для дезинфекции рук такие растворы могут быть полезны, но излечению от грибка они не способствуют, поскольку не влияют на его причину.

«Многие домашние средства могут дополнительно вызвать раздражение ногтя и ногтевого ложа, привести к дальнейшему раздражению кожи и в любом случае еще больше растянуть и без того утомительное лечение», — заметил дерматолог.

Эксперт подчеркнул, что для лечения грибка должны использоваться только антимикотически активные вещества, которые в домашних средствах отсутствуют.

Источник: МедикФорум