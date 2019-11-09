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Заказал убийство отца за 120 тысяч рублей житель Челябинска

12:02 09.11.2019 Фото: Pixabay
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Приговором суда ему назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Заказал убийство отца за 120 тысяч рублей житель Челябинска
В Челябинской области осужден местный житель, признанный виновным в убийстве по найму

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении местного жителя, признанного виновным в совершении преступлений, предусмотренных п.«з» ч.2 ст.105 УК РФ (убийство по найму), ч.2 ст.222 УК РФ (незаконное хранение и перевозка оружия).

Следствием и судом установлено, что в вечернее время 12 сентября 2018 года в лесополосе около одного из домов по улице Блюхера Центрального района областного центра осужденный произвел несколько выстрелов в отца своего знакомого, от которого узнал о местонахождении потерпевшего. За совершение убийства он получил более 120 тысяч рублей. Осужденный в ходе расследования уголовного дела признал вину в совершенном преступлении, с ним в ходе следствия заключено досудебное соглашение о сотрудничестве.

Приговором суда ему назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

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