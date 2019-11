Никогда не надоедают: слушают от начала до конца 31 песню

На первом месте оказался сингл 2006 года Welcome to the Black Parade американской рок-группы My Chemical Romance.

Второе место занял хит Уитни Хьюстон из фильма «Телохранитель» I Will Always Love You (1992 год)

Портал BuzzFeed опубликовал результаты опроса, в ходе которого пользователи назвали песни, которые не надоедает слушать от начала до конца. В список вошла 31 композиция.

Второе место занял хит Уитни Хьюстон из фильма «Телохранитель» I Will Always Love You (1992 год), третье — песня Africa (1982 год) рок-группы Toto.



В список лучших треков также попали: Someone Like You певицы Адель, Hallelujah в исполнении Джеффа Бакли, оскароносный хит Селин Дион My Heart Will Go On, Losing My Religion рок-группы R.E.M., который в 1992 году получил две премии «Грэмми», Dancing Queen группы ABBA.

Источник: РИА Новости