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Никогда не надоедают: слушают от начала до конца 31 песню

13:33 09.11.2019 Фото: commons.wikimedia.org
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На первом месте оказался сингл 2006 года Welcome to the Black Parade американской рок-группы My Chemical Romance.

Никогда не надоедают: слушают от начала до конца 31 песню
Второе место занял хит Уитни Хьюстон из фильма «Телохранитель» I Will Always Love You (1992 год)

Портал BuzzFeed опубликовал результаты опроса, в ходе которого пользователи назвали песни, которые не надоедает слушать от начала до конца. В список вошла 31 композиция.
На первом месте оказался сингл 2006 года Welcome to the Black Parade американской рок-группы My Chemical Romance.
Второе место занял хит Уитни Хьюстон из фильма «Телохранитель» I Will Always Love You (1992 год), третье — песня Africa (1982 год) рок-группы Toto.

В список лучших треков также попали: Someone Like You певицы Адель, Hallelujah в исполнении Джеффа Бакли, оскароносный хит Селин Дион My Heart Will Go On, Losing My Religion рок-группы R.E.M., который в 1992 году получил две премии «Грэмми», Dancing Queen группы ABBA.

Источник: РИА Новости

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От редакции

А какие песни вы бы выбрали?

аноним, 09 ноября 2019 14:55
Юрий Антонов вне времени. Песню выбирать не могу, нравятся почти все.

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