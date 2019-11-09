Взрывались газовые баллоны: погиб в полыхающей квартире житель в р.п.Линево

Квартиру отключили от электричества, а хозяин готовил на походной газовой горелке.

В квартире погибшего нашли много газовых баллонов

8 ноября в 16:00 в р.п. Линево Искитимского района Нзагорелась квартира в жилом доме. В результате пожара домашние вещи и мебель горели открытым огнем, сообщает МЧС. Слашались взрывы. Повреждена квартира по всей площади. Из подъезда самостоятельно эвакуировались 30 человек.

В пожаре погиб хозяин квартиры. Как сообщают очевидцы, взрывались баллоны с газом. Квартиру отключили от электричества, а хозяин готовил на походной газовой горелке.

Пожар ликвидирован 2 стволоми «Б» от автоцистерны по магистральной линии от пожарного гидранта на расстоянии 100 м. В 18:40 пожар был ликвидирован. На тушение привлекались 5 единиц техники и 17 человек личного состава.