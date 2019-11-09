В рубрику «Сообщи свои новости» написала Ирина:
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Потерялась кошка, переулок Горького, д.34. Прошу вернуть за вознаграждение.
Фото: Прошу вернуть за вознаграждение кошку!
14:18 09.11.2019
Потерялась кошка, переулок Горького, д.34.
В рубрику «Сообщи свои новости» написала Ирина:
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От редакции
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Фото: Прошу вернуть за вознаграждение кошку!
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