09.11
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Народные новости

Не судите отцов. Злые люди шипят: «Обнаглели попы И жируют на скорби народной..»

23:11 09.11.2019
0

Быть рабом у Христа есть великая честь! Но слугой быть даётся не многим.. И я слёзно молю: не судите отцов! Они наши — нам даны Богом! В. Малышев

В рубрику «Сообщи свои новости» написал Сергей:
НЕ СУДИТЕ ОТЦОВ! Злые люди шипят: «Обнаглели попы И жируют на скорби народной..» Я скажу им в ответ: «Знаю многих таких, кто встаёт и ложится голодным…» Знаю многих отцов, кто живёт в нищете. И в избе детей мал мала меньше.. Но готовых отдать свою жизнь на кресте За всех нас неразумных и грешных. Злые люди кричат: «Распустились попы, Барынь-матушек в лексусах возят!» Я скажу им в ответ: «Знаю многих других, Своих чад на руках к храму носят..» В городской суете, в деревенской глуши Они словно жемчужная россыпь.. Благодатный огонь для заблудшей души, Все прощенья у Господа просят.. Что мы знаем о них? По наружности суд! Мы ж не видим их брани духовной.. Пастырь добрый Христов — это каторжный труд, Плач молитвенный ночью безмолвной.. Быть рабом у Христа есть великая честь! Но слугой быть даётся не многим.. И я слёзно молю: не судите отцов! Они наши — нам даны Богом! В. Малышев

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Вы судите?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Орешкин: высокий уровень неравенства сохраняется в России
23:27 09-11-2019
Орешкин: высокий уровень неравенства сохраняется в России
Фото: Красивый пёсик ждёт хозяина в районе ЦУМа
23:15 09-11-2019
Фото: Красивый пёсик ждёт хозяина в районе ЦУМа
Не судите отцов. Злые люди шипят: «Обнаглели попы И жируют на скорби народной..»
23:11 09-11-2019
Не судите отцов. Злые люди шипят: «Обнаглели попы И жируют на скорби народной..»
Найдена хоккейная вратарская ловушка! 1
14:21 09-11-2019
Найдена хоккейная вратарская ловушка!
Фото: Прошу вернуть за вознаграждение кошку!
14:18 09-11-2019
Фото: Прошу вернуть за вознаграждение кошку!
Взрывались газовые баллоны: погиб в полыхающей квартире житель в р.п.Линево 3
14:00 09-11-2019
Взрывались газовые баллоны: погиб в полыхающей квартире житель в р.п.Линево
Боль в суставах? Перепады давления? Какие симптомы организма при смене погоды не стоит игнорировать?
13:49 09-11-2019
Боль в суставах? Перепады давления? Какие симптомы организма при смене погоды не стоит игнорировать?
БердскПосле дождя: Морозы до -18 идут в Сибирь, в Бердск до -14
13:48 09-11-2019
После дождя: Морозы до -18 идут в Сибирь, в Бердск до -14
Изучи: Опасные лекарства для пожилых людей
13:43 09-11-2019
Изучи: Опасные лекарства для пожилых людей
Грибок ногтей: Можно ли победить его домашними средствами?
13:39 09-11-2019
Грибок ногтей: Можно ли победить его домашними средствами?