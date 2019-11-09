В рубрику «Сообщи свои новости» написал Сергей:

НЕ СУДИТЕ ОТЦОВ! Злые люди шипят: «Обнаглели попы И жируют на скорби народной..» Я скажу им в ответ: «Знаю многих таких, кто встаёт и ложится голодным…» Знаю многих отцов, кто живёт в нищете. И в избе детей мал мала меньше.. Но готовых отдать свою жизнь на кресте За всех нас неразумных и грешных. Злые люди кричат: «Распустились попы, Барынь-матушек в лексусах возят!» Я скажу им в ответ: «Знаю многих других, Своих чад на руках к храму носят..» В городской суете, в деревенской глуши Они словно жемчужная россыпь.. Благодатный огонь для заблудшей души, Все прощенья у Господа просят.. Что мы знаем о них? По наружности суд! Мы ж не видим их брани духовной.. Пастырь добрый Христов — это каторжный труд, Плач молитвенный ночью безмолвной.. Быть рабом у Христа есть великая честь! Но слугой быть даётся не многим.. И я слёзно молю: не судите отцов! Они наши — нам даны Богом! В. Малышев