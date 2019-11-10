Из мужчины извлекли громадный фаллос хирурги в Санкт-Петербурге

Петербургские хирурги спасли мужчину от гигантского фаллоса

Технически непростую операцию пришлось сделать петербургским хирургам: предмет, изъятый из живота пациента изумил врачей. Один из них забыл про медицинскую этику — выложил в соцсети видео с операции. И сегодня, с одной стороны, хирурги, оперировавшие пациента, — герои, с другой, всех участников этой операции ждет неминуемое наказание.

При поступлении в больницу мужчина кричал от боли. Промедление с хирургическим вмешательством могло стоить ему жизни. Если бы не профессионализм врачей, мужчина мог бы претендовать на звание лауреата премии Дарвина: в прямой кишке обнаружен невероятных размеров фаллос.

— Петербуржец поступил в больницу в очень тяжелом состоянии около 14.00. Диагноз — инородный предмет в прямой кишке, — рассказали «Доктору Питеру» в клинике. — В течение часа его обследовали и отправили на операционный стол. Операция была непростой из-за больших объемов предмета. Он был настолько велик, что если бы мужчину не прооперировали по экстренным показаниям, он мог бы умереть от болевого шока.

Как выяснил «Доктор Питер», «сувенир» в виде огромного фаллоса сдавил сосуды так, что наступила временная ишемия кишечника, была травмирована кишка. Хирурги выполнили открытую полостную операцию, чтобы извлечь этот огромный инородный предмет, и наложили колостому. По словам врачей, сейчас пациент уже в состоянии, которое оценивается «ближе к удовлетворительному», но лечение еще не закончено.

Бригада хирургов выполнила безупречную операцию, по сути, спасла человеку жизнь. Но при этом остается открытым вопрос: как видео из операционной попало в соцсети?

— Интернет стал частью нашей жизни и, вероятно, люди не понимают, что можно, а что нельзя туда выкладывать. Один снял, кому-то отправил, этот кто-то выложил видео в сеть, — говорят в клинике. — В больнице создана комиссия, которая разбирается, как могло произойти, что ходе одной операции были допущены два серьезных нарушения. Во-первых, нарушена медицинская этика и деонтология, и комиссия будет принимать серьезные меры в связи с этим. Во-вторых, нарушены санитарные нормы: в операционной может находиться только бригада хирургов, анестезиолог-реаниматолог, медсестра-анестезистка, операционная медсестра. Но всему вопреки там оказались люди, не имеющие отношения к операции.

Как сообщили в больнице, по результатам разбирательств все нарушители будут привлечены к административной ответственности.

Хотя, с другой стороны, «зрителей» понять можно: за врачебную практику не каждому хирургу выпадает случай извлекать из организма предмет такого размера и назначения. Получилось что-то вроде импровизированного мастер-класса по абдоминальной хирургии. С моралью для потенциальных пациентов — не все, что продается в секс-шопе, безопасно для здоровья.

Источник: Доктор Питер