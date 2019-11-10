Убил и расчленил пилой аспирантку доцент СПбГУ Олег Соколов в Санкт-Петербурге

24-летнюю девушку убили выстрелом 7 ноября. Позже подозреваемый в убийстве выбрасывал жертву по частым в реку Мойку.

Подозреваемый в жестоком убийстве девушки доцент СПбГУ остается в больнице

Подполковник МВД Галина Ещенко приехала в Северную столицу, где накануне в Мойке доцент СПбГУ Олег Соколов пытался избавиться от останков тела ее дочери.

По информации «Фонтанки», 49-летняя Галина Ещенко прибыла в Петербург утром 10 ноября. Ее встретили сотрудники ГУ МВД по Петербургу и области. Они оказывают ей всю необходимую помощь – обеспечили место проживания, транспорт. Также рядом с ней находится психолог полицейского главка.

В полиции Калининского района Краснодарского края Галина Ещенко служит с 2005 года, до этого имела опыт работы школьным учителем и психологом, вторую специальность она применяла и в структуре МВД. На должность помощника начальника отдела, ответственного за работу с личным составом, была назначена год назад.



Ее 24-летняя дочь, по версии Следственного комитета Петербурга, была убита историком Соколовым выстрелом в ночь на 7 ноября. На следующий день к 63-летнему историку СПбГУ и известному бонапартисту Олегу Соколову приехали гости, и от тела он решился избавиться только ночью 9-го числа. В реку Мойку он выкидывал жертву по частям, предварительно воспользовавшись пилой. В очередную ходку подвыпивший доцент поскользнулся и упал в воду вместе с рюкзаком, в котором лежали женские руки. Сейчас доцент в больнице с переохлаждением, он подписал явку с повинной и конституционно замолчал.

Подозреваемый в жестоком убийстве молодой женщины историк, доцент Санкт-Петербургского госуниверситета Олег Соколов остается в больнице в тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в справочной службе по состоянию пациентов Мариинской больницы.

Источник: Фонтанка.ру