Трус не играет в хоккей: Дворовые команды встретятся на блиц-турнире в Бердске

Открытие зимнего сезона «Спортоград» назначил на 16 ноября. Приглашают команды на соревнования по хоккею с мячом и желающих на мастер-класс по скандинавской ходьбе.

Скандинавская ходьба набирает популярность среди бердчан Уже совсем скоро! Не пропустите открытие зимнего дворового сезона!

«Спортоград» объявляет открытие 16 ноября, сообщили «Курьер. среда. Бердск». Место встречи: площадь Горького. В программе:



14:00 — мастер-класс по скандинавской ходьбе. 11:00 — блиц-турнир по хоккею с мячом,14:00 — мастер-класс по скандинавской ходьбе. Ждут всех — дворовые хоккейные команды и желающих научиться правильно ходить с палочками.

Мнение читателей 0 0 0 0 Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Спасибо за ваш голос

От редакции Интересуетесь скандинавской ходьбой? Ответить