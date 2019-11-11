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Трус не играет в хоккей: Дворовые команды встретятся на блиц-турнире в Бердске

10:00 11.11.2019 Фото: Спортограда
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Открытие зимнего сезона «Спортоград» назначил на 16 ноября. Приглашают команды на соревнования по хоккею с мячом и желающих на мастер-класс по скандинавской ходьбе.

Трус не играет в хоккей: Дворовые команды встретятся на блиц турнире в Бердске
Скандинавская ходьба набирает популярность среди бердчан

Уже совсем скоро! Не пропустите открытие зимнего дворового сезона!
«Спортоград» объявляет открытие 16 ноября, сообщили «Курьер. среда. Бердск». Место встречи: площадь Горького.

В программе:

11:00 — блиц-турнир по хоккею с мячом,
14:00 — мастер-класс по скандинавской ходьбе.

Ждут всех  — дворовые хоккейные команды и желающих научиться правильно ходить с палочками.

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