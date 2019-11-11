Скандал в школе: сосиски голыми руками кладут работники школьной столовой на Урале

Ученики школы в Екатеринбурге жалуются на то, что еда бывает холодной и невкусной, а порции очень маленькими.

В Екатеринбурге родители учеников одной из местных школ пожаловались, что в столовой детям накладывают еду голыми руками. Об этом сообщает E1.

Портал опубликовал видео, которое прислал один из читателей. На записи видно, что некоторые из работниц школьной столовой раскладывают пищу в тарелки без перчаток. Собеседник издания утверждает, что кадры сняты 8 ноября.

«Детям давали сосиску и гречку. Раскладывали руками. Главный повар на заднем плане тоже без перчаток», — сказал он.

Воспитанники школы жалуются на то, что еда бывает холодной и невкусной, а порции очень маленькими.

«Приборы столовые кладутся на стол, а он, может быть, даже не протерт. Макароны, которые давали до этого, были в виде слипшегося комка», — отметил читатель.

Собеседник издания рассказал, что родители учеников пытались прийти в столовую и проверить качество питания, однако визит необходимо согласовывать с директором школы.

«Просто прийти и попробовать нельзя. Директор каждый раз обещает, что возьмет ситуацию в свои руки и лично проверит. Но результата нет», — пожаловался он.

Как пишет E1, в департамент образования Екатеринбурга ознакомились с видео. В ведомстве заявили, что на кадрах «однозначно не сотрудники школы, а сотрудники в штате поставщика». По факту инцидента будет проведена проверка.