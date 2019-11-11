Украли эксклюзивные саженцы на 117 тыс. рублей у садовода в СНТ Бердска

Лариса Титова обнаружила пропажу 2 ноября и в этот е день написала заявление в полицию. Правоохранители возбудили уголовное дело, но воры еще не найдены. Потерпевшая сторона намерена сберечь оставшиеся цветы, кустарники и деревья.

Медуница в числе саженцев, которые украли у Ларисы Титовой

Обокрали владелицу редких коллекционных саженцев в одном из СНТ Бердска Ларису Титову воры в Бердске. Бердчанка обнаружила кражу более 70 саженцев 2 ноября. В этот же день садовод обратилась с заявлением в правоохранительные органы. Редкие сорта медуницы, гейхеры, гортензии, хвойных растений, редкие туи, седума, березу стоимостью 45 тыс. рублей — воры аккуратно и весьма профессионально выкопали с участка Ларисы Александровны.

— Заявление в полиции есть, но информации об обнаружении воров у меня пока что нет, — поделилась с «Курьер. Среда. Бердск» Лариса Александровна сегодня, 11 ноября.

Лариса Титова оценивает ущерб от кражи растений в 117 тысяч рублей. Ведь эти растения индивидуальны и знакомы только садоводам-профессионалам. На своем участке бердчанка разводит более 3000 видов цветов и кустарников.

Стоит отметить, что наслаждаться результатом непосильных трудов и красотой сада могли многие жители Бердска и не только. Но теперь Лариса Александровна намерена защищать свои цветы и деревья.

— Конечно, теперь все будет по-другому, — резюмировала Титова.

Как сообщили «Курьер. Среда. Бердск» в Главном управлении МВД по Новосибирской области, по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «кража».

— Дело расследуется. Подозреваемые в краже еще не найдены, — уточнили в ведомстве сегодня, 11 ноября.