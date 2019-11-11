19 юных бердчанок участвуют в онлайн-конкурсе «Самая красивая девочка России»
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19 юных бердчанок участвуют в онлайн-конкурсе «Самая красивая девочка России»

5:01:0511/11/2019
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В настоящее время на сайте конкурса проходит зрительское голосование.

Всероссийский конкурс «Самая красивая девочка России», как уверяют на сайте онлайн-мероприятия его организаторы, проходит один раз в год. В конкурсе могут принимать участие девочки из России от 0 до 17 лет. От Калининграда до Владивостока.

Жюри конкурса состоит из директоров модельных агентств со всех уголков России. Победители определяются в каждой возрастной категории, поэтому шанс на победу есть у каждой участницы. Одна из них удостоится главного титула «Самая красивая девочка России» и получит заветный кубок победителя.

Зрительское онлайн голосование началось на сайте конкурса 3 сентября и продлится до 25 декабря 2019 года. Затем будет голосовать жюри, а победительницу объявят накануне Новогодней ночи.

Посмотреть на юных участниц «Самой красивой девочки России» из нашего города и проголосовать за них можно на сайте конкурса.

Источник: svidetel24.info

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