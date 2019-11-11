19 юных бердчанок участвуют в онлайн-конкурсе «Самая красивая девочка России»

В настоящее время на сайте конкурса проходит зрительское голосование. Всероссийский конкурс «Самая красивая девочка России», как уверяют на сайте онлайн-мероприятия его организаторы, проходит один раз в год. В конкурсе могут принимать участие девочки из России от 0 до 17 лет. От Калининграда до Владивостока. Жюри конкурса состоит из директоров модельных агентств со всех уголков России. Победители определяются в каждой возрастной категории, поэтому шанс на победу есть у каждой участницы. Одна из них удостоится главного титула «Самая красивая девочка России» и получит заветный кубок победителя. Зрительское онлайн голосование началось на сайте конкурса 3 сентября и продлится до 25 декабря 2019 года. Затем будет голосовать жюри, а победительницу объявят накануне Новогодней ночи. Посмотреть на юных участниц «Самой красивой девочки России» из нашего города и проголосовать за них можно на сайте конкурса.
В настоящее время на сайте конкурса проходит зрительское голосование.
Всероссийский конкурс «Самая красивая девочка России», как уверяют на сайте онлайн-мероприятия его организаторы, проходит один раз в год. В конкурсе могут принимать участие девочки из России от 0 до 17 лет. От Калининграда до Владивостока.
Жюри конкурса состоит из директоров модельных агентств со всех уголков России. Победители определяются в каждой возрастной категории, поэтому шанс на победу есть у каждой участницы. Одна из них удостоится главного титула «Самая красивая девочка России» и получит заветный кубок победителя.
Зрительское онлайн голосование началось на сайте конкурса 3 сентября и продлится до 25 декабря 2019 года. Затем будет голосовать жюри, а победительницу объявят накануне Новогодней ночи.
Посмотреть на юных участниц «Самой красивой девочки России» из нашего города и проголосовать за них можно на сайте конкурса.