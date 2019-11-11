8 Горячая и холодная вода с жутким запахом хлорки течет из кранов на Рогачева, 10! Это что такое? - Курьер.Среда.Бердск
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Горячая и холодная вода с жутким запахом хлорки течет из кранов на Рогачева, 10! Это что такое?

23:30 11.11.2019
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Что это такое?!

В рубрику «Сообщи свои новости» написала Ирина:

Горячая и холодная вода с жутким запахом хлорки, такая, что горло перехватывает, течет из кранов в квартирах на Рогачева, 10 в 21.00. Что это такое?!

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От редакции

У вас есть запах хлорки?

Аноним, 11 ноября 2019 23:40
НВР:
Северный 18 / 1
Аноним, 11 ноября 2019 23:41
НВР:сильный запах и горькая на вкус вода!
Северный 18 / 1
Наталья, 11 ноября 2019 23:49
То же самое, ужасный запах хлорки в воде. 11 квартал
Аноним, 12 ноября 2019 00:07
НВР:
Военный городок ул.Советская ужасный запах хлора и жёлтая водо!!!
Елена, 12 ноября 2019 00:18
Не могу уснуть, надышалась хлоркой от воды. Что происходит?
Аноним, 12 ноября 2019 00:20
НВР:Рогачева дом 1

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