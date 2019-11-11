Горячая и холодная вода с жутким запахом хлорки течет из кранов на Рогачева, 10! Это что такое?

В рубрику «Сообщи свои новости» написала Ирина:
Горячая и холодная вода с жутким запахом хлорки, такая, что горло перехватывает, течет из кранов в квартирах на Рогачева, 10 в 21.00. Что это такое?!
Что это такое?!
В рубрику «Сообщи свои новости» написала Ирина:
Горячая и холодная вода с жутким запахом хлорки, такая, что горло перехватывает, течет из кранов в квартирах на Рогачева, 10 в 21.00. Что это такое?!
От редакции
У вас есть запах хлорки?
Северный 18 / 1
Северный 18 / 1
Военный городок ул.Советская ужасный запах хлора и жёлтая водо!!!