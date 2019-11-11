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Голимая хлорка течет из крана в Микрорайоне!

23:33 11.11.2019
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Особенно горячая вода. Это, вообще, что такое?????

В рубрику «Сообщи свои новости» написала Вера:
Кто-нибудь знает, что происходит с водопроводной водой на микр-не? Голимая хлорка течет из крана. Особенно горячая вода. Это, вообще, что такое?????

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От редакции

У вас пахнет вода? Напишите адрес.

Аноним, 11 ноября 2019 23:39
НВР:
Северный 18 / 1
Аноним, 12 ноября 2019 00:00
НВР:
Изумрудный городок
Аноним, 12 ноября 2019 00:04
Зачем нюхаете?
Поставили в графин, отстоялась, пейте.
Аноним, 12 ноября 2019 00:19
НВР:
Попова 33,тоже ужасный запах хлора!!!!!

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