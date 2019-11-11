В рубрику «Сообщи свои новости» написала Вера:
Кто-нибудь знает, что происходит с водопроводной водой на микр-не? Голимая хлорка течет из крана. Особенно горячая вода. Это, вообще, что такое?????
Голимая хлорка течет из крана в Микрорайоне!
Особенно горячая вода. Это, вообще, что такое?????
В рубрику «Сообщи свои новости» написала Вера:
Спасибо за ваш голос
От редакции
У вас пахнет вода? Напишите адрес.
Мария Шарапова делится секретами красоты и отличной формы
00:45 12-11-2019
Стильная женщина: Какие хитрости позволят выглядеть сногсшибательно
00:36 12-11-2019
Топ - 5 омолаживающих секретов макияжа
00:22 12-11-2019
Какие продукты разжижают кровь?
00:08 12-11-2019
Голимая хлорка течет из крана в Микрорайоне! 4
23:33 11-11-2019
Горячая и холодная вода с жутким запахом хлорки течет из кранов на Рогачева, 10! Это что такое? 6
23:30 11-11-2019
Доцент-Наполеон с обрезом: 4 раза выстреливший в Анастасию Ещенко Олег Соколов рыдал в суде 5
20:36 11-11-2019
Засекретили материалы дела Голунова 3
20:22 11-11-2019
Кашка-малашка: Нищета толкает с овощей на крупы жителей России 2
20:13 11-11-2019
Северный 18 / 1
Изумрудный городок
Поставили в графин, отстоялась, пейте.
Попова 33,тоже ужасный запах хлора!!!!!