Голимая хлорка течет из крана в Микрорайоне!

Особенно горячая вода. Это, вообще, что такое?????

В рубрику «Сообщи свои новости» написала Вера:

Кто-нибудь знает, что происходит с водопроводной водой на микр-не? Голимая хлорка течет из крана. Особенно горячая вода. Это, вообще, что такое?????

Мнение читателей 0 1 0 0 Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Спасибо за ваш голос

От редакции У вас пахнет вода? Напишите адрес. Ответить