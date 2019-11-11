В рубрику «Сообщи свои новости» написал Горький:
В свете вышедших статей уважаемого нарколога, захотелось выложить эту фотку… Писал пациент? П.С Фотал весной, мож, сейчас исправили?
Ответ наркологу: почему ошибка в названии отделения в ЦГБ? Писал пациент?
23:43 11.11.2019
Писал пациент? П.С Фотал весной, мож, сейчас исправили?
В рубрику «Сообщи свои новости» написал Горький:
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