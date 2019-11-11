Ответ наркологу: почему ошибка в названии отделения в ЦГБ? Писал пациент?

Писал пациент? П.С Фотал весной, мож, сейчас исправили?

В рубрику «Сообщи свои новости» написал Горький:

В свете вышедших статей уважаемого нарколога, захотелось выложить эту фотку… Писал пациент? П.С Фотал весной, мож, сейчас исправили?