Какие продукты разжижают кровь?

Бывают случаи, когда в некоторых стратегически важных частях тела, таких как сердце, легкие или мозг, образуются сгустки крови. Если их вовремя не лечить, они могут вызывать очень серьезные осложнения для здоровья. Какие продукты способны исправить ситуацию, читаем в статье.

Корица -мощный антикоагулянт: ежедневное употребление корицы снижает кровяное давление и уменьшает воспалительные состояния, защищает от инсульта

Есть определенные продукты, употребление которых может улучшать кровообращение и предотвращать многие сердечные заболевания. В частности, существуют продукты, разжижающие кровь и уменьшающие количество ее сгустков, грозящих тромбами.

Бывают случаи, когда в некоторых стратегически важных частях тела, таких как сердце, легкие или мозг, образуются сгустки крови. Если их вовремя не лечить, они могут вызывать очень серьезные осложнения для здоровья. Если такой сгусток вдруг окажется преградой для потока крови к важным органам, таким как сердце, легкие или мозг, это может привести к инсульту.

Следующие продукты, по мнению ученых, относится к натуральным разжижителям крови: их употребление служит профилактикой образования сгустков крови и инсульта.

Имбирь. Его способность снижать вязкость крови хорошо известна. В имбире содержится специфическое вещество гингерол, которое в сочетании с жирными кислотами Омега-3 и Омега-6, вырабатывает специальные ферменты, не дающие слипаться тромбоцитам. Гингерол растворяет уже имеющиеся холестериновые наросты и предотвращает их образование, делая кровь более жидкой. Употребляемый имбирь снижает уровень «плохого» холестерина в сосудах и усиливает в них ток крови, помогая ее доступу ко всем органам.

Кайенский перец. Является одним из самых мощных натуральных разжижитлей крови. Добавление кайенского перца в ежедневный рацион помогает снизить кровяное давление и улучшить кровообращение. Эти эффекты перца обеспечиваются веществами салицилатами, которые содержатся в нем в большом количестве.

Продукты с высоким содержанием омега-3. Омега-3 кислоты улучшают ток крови и нормализуют артериальное давление, повышают уровень «хорошего» холестерина ЛПВП (липопротеиды высокой плотности), укрепляют и делают эластичными стенки сосудов. Кроме того, омега-3 снижают концентрацию гомоцистеина — аминокислота, которая при накоплении в организме начинает повреждать внутренние стенки артерий, способствуя формированию тромбов.

По этой причине в рацион питания следует включить жирную рыбу, орехи, растительные масла, семена льна.

Чеснок. Мощный антиоксидант, обладает противовоспалительным действием. Кроверазжижающие свойство чеснока настолько существенное, что употреблять этот овощ запрещается при приеме лекарственных препаратов – антикоагулянтов.

Красное вино. Многие научные эксперты и диетологи считают, что выпивая бокал красного вина в день, можно предотвратить сердечные заболевания и инсульт. Один из эффектов красного вина состоит в том, что оно помогает разжижать кровь и избежать закупорки артерий. В то же время эксперты подчеркивают: употреблять нужно не более стандартного бокала вина в день.

Корица. Эта пряность — мощный антикоагулянт: ежедневное употребление корицы снижает кровяное давление и уменьшает воспалительные состояния, защищает от инсульта. Главное: не злоупотреблять корицей, поскольку в чрезмерном количестве она может навредить печени.

Краснокочанная капуста. В сущности, для сосудов полезна любая капуста, включая квашеную, но краснокочанная капуста отличается очень высоким содержанием важных для них веществ — калия, витаминов С и группы B. Ее употребление улучшает качество крови, препятствует образованию тромбов.

Врачи констатируют, что при густой крови следует не только употреблять в пищу полезные продукты. Подход к питанию необходимо пересматривать в целом. Следует ограничивать сладкое, выпечку, все жирное и острое, употреблять больше овощей и фруктов, а также пить больше чистой негазированной воды.

Источник: МедикФорум