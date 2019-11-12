8 Топ — 5 омолаживающих секретов макияжа - Курьер.Среда.Бердск
11.11
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Красота / Общество

Топ — 5 омолаживающих секретов макияжа

00:22 12.11.2019 Фото: publicdomainpictures.net
0

Как сделать омолаживающий макияж, который будет действительно работать, рассказывают визажисты.

Топ 5 омолаживающих секретов макияжа
Хорошо завитые ресницы придают взгляду открытости

Макияж может состарить, а может и омолодить лицо – дело в тонкостях использования косметики. 

Не делайте брови слишком графичными

На рынке много продуктов для бровей – пудры, тени, помадки. Все они с легкостью заполняют пробелы и придают бровям насыщенный цвет. Однако четкие, графичные брови без различимых волосков выглядят неестественно, и могут придать дополнительные пять лет. Вам нужен обыкновенный твердый карандаш, который сделает брови более выразительный, не лишая естественности.

Используйте легкий тональный крем

Плотный тон полного покрытия создает на лице эффект маски. Это точно не добавит молодости. Используйте легкий капельный или кремообразный тон, через который видно вашу натуральную кожу. А если нужно скрыть прыщик или пигментное пятно, отдельно обработайте его консилером.

Используйте помаду необычным способом

Добиться молодых губ можно следующим образом: нанесите сначала любимый бальзам, а затем пальцем помаду «прихлопывающими движениями». Для этих целей подойдут и кремовые румяна. Этот трюк создаст эффект «зацелованных» губ без четкого контура, которые выглядят молодо и свежо.

Освежите взгляд

Если глаза красные и уставшие, никакой макияж не спасет. Используйте капли для увлажнения глаз («Чистая слеза» и подобные), чтобы белки глаз светились. Только избегайте сосудосуживающих капель, в долгосрочной перспективе они вредят глазам.

Завейте ресницы

Хорошо завитые ресницы придают взгляду открытости. Чтобы это сделать было проще и безопаснее, проведите процедуру сразу после душа, пока ресницы мягкие. Затем прокрасьте тушью в один слой – не перегружайте.

Источник: МедикФорум

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Какие приемы омоложения используете вы?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Мария Шарапова делится секретами красоты и отличной формы
00:45 12-11-2019
Мария Шарапова делится секретами красоты и отличной формы
Стильная женщина: Какие хитрости позволят выглядеть сногсшибательно
00:36 12-11-2019
Стильная женщина: Какие хитрости позволят выглядеть сногсшибательно
Топ - 5 омолаживающих секретов макияжа
00:22 12-11-2019
Топ - 5 омолаживающих секретов макияжа
Какие продукты разжижают кровь?
00:08 12-11-2019
Какие продукты разжижают кровь?
Ответ наркологу: почему ошибка в названии отделения в ЦГБ? Писал пациент?
23:43 11-11-2019
Ответ наркологу: почему ошибка в названии отделения в ЦГБ? Писал пациент?
Голимая хлорка течет из крана в Микрорайоне! 4
23:33 11-11-2019
Голимая хлорка течет из крана в Микрорайоне!
Горячая и холодная вода с жутким запахом хлорки течет из кранов на Рогачева, 10! Это что такое? 6
23:30 11-11-2019
Горячая и холодная вода с жутким запахом хлорки течет из кранов на Рогачева, 10! Это что такое?
Доцент-Наполеон с обрезом: 4 раза выстреливший в Анастасию Ещенко Олег Соколов рыдал в суде 5
20:36 11-11-2019
Доцент-Наполеон с обрезом: 4 раза выстреливший в Анастасию Ещенко Олег Соколов рыдал в суде
Засекретили материалы дела Голунова 3
20:22 11-11-2019
Засекретили материалы дела Голунова
Кашка-малашка: Нищета толкает с овощей на крупы жителей России 2
20:13 11-11-2019
Кашка-малашка: Нищета толкает с овощей на крупы жителей России