Топ — 5 омолаживающих секретов макияжа

Как сделать омолаживающий макияж, который будет действительно работать, рассказывают визажисты.

Хорошо завитые ресницы придают взгляду открытости

Макияж может состарить, а может и омолодить лицо – дело в тонкостях использования косметики.

Не делайте брови слишком графичными

На рынке много продуктов для бровей – пудры, тени, помадки. Все они с легкостью заполняют пробелы и придают бровям насыщенный цвет. Однако четкие, графичные брови без различимых волосков выглядят неестественно, и могут придать дополнительные пять лет. Вам нужен обыкновенный твердый карандаш, который сделает брови более выразительный, не лишая естественности.

Используйте легкий тональный крем

Плотный тон полного покрытия создает на лице эффект маски. Это точно не добавит молодости. Используйте легкий капельный или кремообразный тон, через который видно вашу натуральную кожу. А если нужно скрыть прыщик или пигментное пятно, отдельно обработайте его консилером.

Используйте помаду необычным способом

Добиться молодых губ можно следующим образом: нанесите сначала любимый бальзам, а затем пальцем помаду «прихлопывающими движениями». Для этих целей подойдут и кремовые румяна. Этот трюк создаст эффект «зацелованных» губ без четкого контура, которые выглядят молодо и свежо.

Освежите взгляд

Если глаза красные и уставшие, никакой макияж не спасет. Используйте капли для увлажнения глаз («Чистая слеза» и подобные), чтобы белки глаз светились. Только избегайте сосудосуживающих капель, в долгосрочной перспективе они вредят глазам.

Завейте ресницы

Хорошо завитые ресницы придают взгляду открытости. Чтобы это сделать было проще и безопаснее, проведите процедуру сразу после душа, пока ресницы мягкие. Затем прокрасьте тушью в один слой – не перегружайте.

Источник: МедикФорум