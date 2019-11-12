Стильная женщина: Какие хитрости позволят выглядеть сногсшибательно

5 секретов стиля в женской одежде

Есть вещи, которые способны сделать внешний вид девушки дешёвым и не модным. Но определенные хитрости позволят добиться противоположного эффекта.

Хитрость №1: состояние одежды

Качественная вещь должна быть без катышек, дырок, затяжек, оторванных пуговиц. Эти признаки могут указать на характер носителя этих нарядов. Вне зависимости от того, сколько стоит одежда, вы можете показаться не стильным, если не будете следить за её состоянием.

Хитрость №2: качество швов

Ровные и красивые швы — признак стильного человека. Не должно быть торчащих ниток, пропусков. Стилисты также рекомендуют присмотреться к вещам с потайными плоскими швами, которые служат долго и не искажают фигуру. Помните, что детали определяют стиль.

Хитрость №3: ткань

Состав ткани и качество материала напрямую влияет на то, будете вы выглядеть стильно или нет. Перед тем, как нести вещь на кассу, обязательно прочитайте состав, написанный на этикетке. Стоит насторожиться, если продавец настойчиво уверяет, что материал — 100% шёлк. Ведь зачастую под шёлком скрываются совершенно другие ткани, а после стирки ваша новая вещь превратится в катастрофу.

Хитрость №4: декор, минимум декора

От обилия декора вы можете показаться смешным и совершенно немодным. Поэтому стоит обращать внимание на одежду с минимальным декором. Выглядеть роскошно можно и без блёсток, пайеток, обилия страз. Ситлисты говорят, что о безупречном вкусе будут говорить максимально простые наряды, без пестроты и ляпов.

Хитрость №5: актуальные принты

Принт — наиболее приемлемый дизайн, который позволит выглядеть стильно. Но нужно следить, чтобы он был актуальным. Не должно складываться впечатление, будто вы носите вещь, которую забыла в чемодане бабушка. Хотя иногда и вещи из прошлых веков становятся весьма и весьма актуальным. Иными словами, чтобы выглядеть стильно, нужно следить за трендами.