Режиссер из Бердска: Порно в театре недопустимо

Сергей Дружинин — молодой педагог, руководитель театра «Лето», признался, что ему стало дурно, когда он увидел раздетых мужчин в театре. Он считает, что зарплата 30 тысяч рублей — это минимальный старт для учителя.

Сергей Дружинин в свободное время читает книги по психологии и играет в настольные игры

Сергей Дружинин — режиссер театра «Лето» при детской музыкальной школе им. Свиридова. Коллектив активно участвует в культурной жизни города, занимает призовые места на фестивалях областного и международного уровней. У истоков стояли Оксана Мокриенко и Татьяна Артеменкова. Восемь месяцев театром руководит Сергей Дружинин. После окончания школы №2 он отучился в Барнауле на режиссера.

Стало плохо и дурно, когда я увидел раздетых мужчин

В театр попал в 14 лет, как признается герой рубрики «Молодой учитель», случайно. Родители заметили актерский потенциал — сын с детства прекрасно пародировал киногероев. Особенно ему удавался человек-паук. Видя, как сын ползал по стенам и ходил по потолку, родители решили направить талант ребенка в правильное русло и определили его в театральную студию «В главных ролях».

— Мне повезло с педагогом — Роман Мотылюк. Честно, я хотел стать актером. Но он посоветовал мне выбрать режиссуру. Я принял его совет и не жалею, — рассказал 24-летний педагог.

Во время учебы бердчанин почти каждую неделю ходил в театр. Руководитель заслуженный артист России и Бурятии Николай Мирошниченко показывал закулисье, настоящие гримерки.

К нецензурной лексике в театре бердчанин относится отрицательно. Главная миссия театра, по мнению режиссера, — воспитание и развитие высоких ценностей искусства.

— Однажды, я был в театре, и мне стало плохо и дурно, когда я увидел раздетых мужчин, слава Богу, не полностью. Они обливались водой. Женщинам это понравилось, а я думал, когда закончится этот кошмар? Я считаю, что порнография в театре недопустима. Пусть будет легкая эротика в словах, движениях. Но чтобы человек вышел голый и начал говорить… В чем смысл? — рассуждает Сергей.

Если зрители уходят с радостью и улыбкой – мы работали не зря

Сейчас в театральной студии «Лето» около 30 детей. С 6 лет ребята воплощают мечты о сцене. В театре они получают уроки нравственности, учатся слышать и слушать друг друга. Мальчишки и девчонки пробуют мыслить творчески, нестандартно подходить к решению проблемы.

Недавно «Лето» защитили звание «образцовый» сказкой «Вовка в тридевятом царстве». В планах — к 9 мая постановка солдатских рассказов Михаила Зощенко.

— В каждом ребенке есть талант актера. Приятно видеть, когда у детей горят глаза. Я учу детей, чтобы на сцене они были настоящими и переживали все события, как в жизни. Театр должен дарить чувства расслабления и удовольствия. У нас не такие серьезные пьесы, чтобы задумываться: «Быть или не быть». Наоборот, если зрители уходят с радостью и улыбкой – мы работали не зря.

По мнению режиссера, Бердску нужен свой театр.

— Нужен ли Бердску театр, меня спрашивали, когда я учился в школе. Прошло много лет, а театр так и не появился. У нас замечательный, красивый парк, прекрасный берег. Бердск — курортный город. Все знакомые, приезжая к нам, восхищаются, какая у нас красота! А если будет театр – он станет еще одной достопримечательностью, — убежден учитель.

Играет в ходилки и бродилки

Сергей встречается с девушкой три года. В его представлении, семью мужчина может создавать в 25 лет — возраст для принятия важных решений. Муж хоть и добытчик, но и ему не зазорно посуду помыть, убраться в доме. Главное — помогать друг другу и слышать партнера.

Сергей считает, что не в деньгах счастье, но зарплата у педагога для начала должна быть 30 тысяч рублей — это минимальный старт.

В свободное время он читает книги по психологии и играет в настольные игры.

— За ходилками и бродилками общаешься с живыми людьми, проводишь время весело и интересно. Я заразился этим, когда учился в институте, — признался учитель.

Сергей занимается спортом. По его мнению, режиссер должен быть не только талантливым, но и подтянутым.

— Занятия по сценическому движению требуют выносливости. Чтобы стать актером, одного «хочу» недостаточно. Нужно много трудиться, развиваться, самосовершенствоваться, — убежден Сергей Дружинин.

Автор видео Елена Белоусова

