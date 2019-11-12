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Убрали стенку остановочного павильона для обзора пассажирам на «Старом универмаге» в Бердске

11:15 12.11.2019, Галина Панчева Фото: Галины Панчевой
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Боковая стенка остановки закрывала от находящихся внутри павильона пассажиров подъезжающий транспорт. Теперь все видно.

Убрали стенку остановочного павильона для обзора пассажирам на «Старом универмаге» в Бердске
Обзор появился, но от ветра теперь не спрячешься

Пожаловались на то, что находясь в павильоне на остановке «Универмаг» невозможно увидеть подъезжающий общественный транспорт, жители Бердска. Им приходилось либо стоять на платформе и ждать, когда подойдет нужный автобус. Либо ставить тяжелые сумки на лавку и выглядывать из павильона, всматриваясь в номера подъезжающих маршруток и автобусов.

Пассажиров услышала власть Бердска.

Дежурившая по городу 10 ноября начальник отдела архивной службы Людмила Ступникова проверила выполнение работ по демонтажу части боковой стенки остановочного павильона на остановке «Универмаг». Данная работа проведена Центром муниципальных услуг. Для того, чтобы обеспечить обзор пассажирам приближающегося общественного транспорта.

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