В Новосибирске фотографируют городской зоопарк и музей истории западно-сибирской железной дороги. А какие города еще вошли в список популярных и фотогеничных, подробнее в статье.

Москва проигрывает Санкт-Петербургу в праве называться самым фотографируемым городом Санкт-Петербург стал самым фотографируемым городом России, обогнав Москву на 10% по количеству снимков, показало проведенное исследование.

Поясняется, что рейтинг популярных среди пользователей сервиса достопримечательностей был составлен с помощью технологии компьютерного зрения.

«Исследование показало, что Москва проигрывает Санкт-Петербургу в праве называться самым фотографируемым городом — северная столица обгоняет Москву по количеству снимков почти на 10%. Самыми популярными местами в Питере стали Дворцовая площадь и Государственный Эрмитаж, Петергоф, Казанский кафедральный собор, Екатерининский дворец и храм Спаса на Крови», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в Москве чаще всего фотографируют Красную площадь и Кремль, Государственный исторический музей, храм Василия Блаженного, ГУМ, мавзолей Ленина, Большой театр и музей-заповедник Царицыно.

Популярными местами для фотографий в Калининграде стали Кафедральный собор, Рыбная деревня, Калининградский зоопарк, подводная лодка-музей «Б-413», Калининградский музей янтаря. В Казани самыми популярными достопримечательностями стали мечеть Кул-Шариф, Дворец землевладельцев, Храм всех религий и башня Сююмбике. Самыми фотографируемыми объектами в Самаре оказались бункер Сталина, музейно-выставочный центр «Самара Космическая» и стела «Ладья».

«В Нижнем Новгороде больше всего людей с фотоаппаратами и смартфонами можно встретить у Чкаловской лестницы, Нижегородского Кремля, Печерского Вознесенского монастыря и памятника Валерию Чкалову», — добавляется в исследовании.

Также в Ростове-на-Дону чаще всего фотографируют мозаику в подземных переходах, музей железнодорожной техники СКЖД под открытым небом и аквапарк H2O. В Воронеже популярностью пользуются корабль-музей «Гото Предестинация», Благовещенский кафедральный собор, парк «Алые паруса» и Воронежский заповедник.

Гости и жители Волгограда чаще всего снимают государственный историко-мемориальный музей-заповедник «Сталинградская битва», Мамаев курган и разрушенную мельницу Гергардта. В Перми, больше всего фотографируют арт-объект «Счастье не за горами» и музей истории Мотовилихинского завода. В Екатеринбурге запечатлевают мужской монастырь «Ганина Яма», смотровую площадку БЦ «Высоцкий», Храм на Крови и Свердловский областной краеведческий музей.