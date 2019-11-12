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За смерть сотрудницы троллейбусного депо под рухнувшим бетонным козырьком взыскал 750 тыс. рублей суд Новосибирска

14:15 12.11.2019 Фото: pixabay.com
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Прокуратура поддреживала исковые требования дочери погибшей о компенсации морального вреда в сумме 1,5 млн рублей. но муниципальный «Горэлектротранспорт» заплатит в два разе меньше.

За смерть сотрудницы троллейбусного депо под рухнувшим бетонным козырьком взыскал 750 тыс. рублей суд Новосибирска
От столкновения троллейбуса с бетонным козырьком здания МКП «Горэлектротранспорт» произошло обрушение сооружения на сотрудницу предприятия

Кировский районный суд при участии заместителя прокурора Кировского района Николая Кремлева рассмотрел гражданское дело о возмещении морального вреда по иску дочери сотрудницы МКП г. Новосибирска «Горэлектротранспорт», погибшей в результате несчастного случая на производстве.

22 июля от столкновения троллейбуса с бетонным козырьком здания МКП «Горэлектротранспорт» произошло обрушение сооружения на 46-летнюю сотрудницу предприятия, которая от полученных травм скончалась, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

Кировский районный суд в настоящее время рассматривает уголовное дело в отношении водителя троллейбуса по обвинению его в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Дочь погибшей женщины обратилась в суд с иском о взыскании с муниципального предприятия компенсации морального вреда, причиненного в результате смерти на производстве, в размере 1, 5 млн. рублей.

В суде представитель ответчика не согласился с иском, пояснил, что предприятие выплатило истице материальную помощь и компенсировало расходы на погребение.

Кировский районный суд взыскал с предприятия в пользу истца компенсацию морального вреда в размере 750 тыс. рублей. Решение не вступило в законную силу.

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