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Образование / Общество

Более чем в 50% случаев музыкальное образование влияет на выбор профессии

13:50 12.11.2019 Фото: pxhere.com
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Выпускники музыкальных школ также отметили, что прежде всего научились усидчивости, самодисциплине, терпению и трудолюбию. Исследование показало, что самым распространенным музыкальным инструментом среди советских школьников оказалось фортепиано, на втором месте – аккордеон и баян, на третьем – струнные инструменты.

Более чем в 50% случаев музыкальное образование влияет на выбор профессии

Более половины выпускников детской музыкальной школы заявили, что обучение повлияло на выбор профессии, сообщили авторы исследования

Ученые Московского городского педагогического университета (МГПУ) совместно с российскими коллегами установили связь между советским музыкальным образованием и жизненной траекторией. Более половины выпускников детской музыкальной школы заявили, что обучение повлияло на выбор профессии, сообщили авторы исследования.
Известно, что первые детские музыкальные школы (ДМШ) в России появились в XIX веке. Однако свое массовое развитие ДМШ получили в советское время. По данным исследования, к 1991 году на территории РСФСР функционировали 5 700 детских школ искусств (ДШИ).
Научная группа провела исследование с участием 105 человек в возрасте от 39 до 73 лет, которые в детстве обучались в музыкальной школе. Ученые подготовили структурированное интервью из трех групп вопросов: «Родительская семья респондента», «Обучение в детской музыкальной школе», «Жизненный путь респондента после окончания школы».
«Одним из островков советской детской повседневности была детская музыкальная школа. Нас интересовало, какую роль ДМШ сыграли в жизни этих людей. С одной стороны, они рассказывают, что им до сих пор по ночам снится сон: «Надо идти на экзамен, а пьеса не выучена». Они просыпаются в горячем поту, вновь через десятилетия переживая детский страх. А с другой, игра на музыкальном инструменте, музыкальный вкус, способность сосредоточиться, собраться в трудный момент – до сих пор являются конкурентными преимуществами выпускниками ДМШ», – прокомментировал автор исследования, профессор департамента педагогики МПГУ, доктор педагогических наук Борис Куприянов.
Опрос показал, что 19% респондентов связали свою жизнь с музыкой (преподаватель музыкальной школы, музыкант, певец), 12% выбрали художественно-творческие профессии (работа на радио, хореограф, работник культуры), 13% выпускников стали учителями начальных классов. Еще 8% респондентов фиксируют связь музыкального образования и жизненной траектории, хотя их профессии (врач, летчик, программист) формально не связаны с музыкой. Остальные участники исследования заявили, что связи между музыкальным образованием и профессией нет или ее трудно установить.
Выпускники музыкальных школ также отметили, что прежде всего научились усидчивости, самодисциплине, терпению и трудолюбию. Однако значительная часть названных вариантов связана с содержанием музыкального образования: любовь к музыке, развитие музыкальных способностей, знание нотной грамоты, умение владеть музыкальным инструментом.
Исследование показало, что самым распространенным музыкальным инструментом среди советских школьников оказалось фортепиано, на втором месте – аккордеон и баян, на третьем – струнные инструменты.
По официальным данным Минкультуры России, в настоящее время в стране — 5007 детских школ искусств, в которых обучают 1,5 млн человек. В результате реформы системы музыкального образования с 2015 года ДШИ обучают по двум типам дополнительных общеобразовательных программ: предпрофессиональным и общеразвивающим. Нововведения получили неоднозначную оценку профессионального сообщества.
В исследовании принимали участие Воронежский государственный педагогический университет, Костромской государственный университет, Нижнетагильский государственный социально-педагогический институт, Новосибирский государственный педагогический университет, Гуманитарно-педагогическая академия (филиал) федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского» в Ялте.
Источник: РИА Новости
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