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Вбросом и ажиотажем назвали хлористый запах воды в КБУ Бердска

16:10 12.11.2019, Марина Волкова Фото: pixnio
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Александр Алексеенко лично объезжает квартиры, жители которых ощущали едкий запах хлора от воды. Анализы Роспотребнадзора не выявили примеси химиката в питьевой воде.

Вбросом и ажиотажем назвали хлористый запах воды в КБУ Бердска
Хлорка в воде не обнаружена

Не обнаружил запах и вкус хлора в воде, льющейся из кранов домов в Микрорайоне, ул. Изумрудной, микрорайоне Молодежном и в других квартирах Бердска заместитель директора КБУ по строительству и общим вопросам Александр Алексеенко сегодня, 12 ноября.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», 11 и 12 ноября жители Бердска буквально задыхались от воды, источающий запах хлора.

— Это массовый ажиотаж из-за какого-то вброса. Приехала лабораторию Роспотребнадзора, которая сделала заборы воды из ЦТП Бердска. Анализ ничего не выявил. Лично объезжаю квартиры, у владельцев которых были жалобы на запах хлора в воде. Нет ни вкуса хлора, ни его запаха. Еду в четвертую квартиру, но сомневаюсь, что там что-то обнаружится. У нас оборудование как работало, так и работало. Материалы, которые используются для очистки воды, одни и те же. У меня нет другой версии. Можно, конечно, думать, что это связано с погодными условиями, похолоданием резким. Но еще раз говорю — у нас нигде это не зафиксировано. Мы воду берем перед тем, как ее запустить в город, — констатировал Александр Алексеенко днем 12 ноября.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск» жуткий запах хлорки из крана горячей и холодной воды пугал жителей Бердска. Шквал сообщений о неестественном запахе воды обрушился на «Курьер. Среда. Бердск» 11 и 12 ноября. Горожане заверяли: им приходится есть суп с хлоркой.

— 11 ноября вечером после 22:00 на Микрорайоне из крана текла вода с очень сильным запахом хлорки. После того как помыла руки, они тоже стали вонять хлоркой. Что случилось ? — писала в редакцию Марина.

Глава Бердска Евгений Шестернин поручил Роспотребнадзору незамедлительно провести проверку на содержание химического состава питьевой воды и наличие в ней повышенного хлора утром 12 ноября.

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От редакции

Ваша вода пахнет хлором?

Андрей, 12 ноября 2019 16:19
воняла вода хлоркой, вчера и сегодня
сильно воняла!
Аноним, 12 ноября 2019 16:19
Вы заметили с первых чисел ноября в воде больше стало кальциевых отложений?

Кстати, это происходит каждый год в это время, период заканчивается где-то в середине декабря.

Кто в курсе что происходит с водой?

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