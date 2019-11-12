Выбираем подарки партнерам и сотрудникам

Основу имиджа компании составляют стратегические цели, традиции, корпоративный стиль, правильное позиционирование на рынке. Именно поэтому крупные предприятия и корпорации достаточно внимания, времени уделяют разработке фирменной символики. и ее распространению. Это может быть принт на чашке, логотип на папке, блокноте, ручке.
Подарки для партнеров: что подобрать?
Главная задача предоставления подарка с символикой и логотипом компании — вызвать заинтересованность у компаньона. Однако, не менее важно, дарить функциональную продукцию. Подчеркнут имидж эксклюзивные презенты высокого качества, например:
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письменные принадлежности с гравировкой;
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ежедневники либо блокноты в кожаном переплете;
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автоматические складные зонты или полуавтоматы-трости двухцветные, с подсветкой;
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набор инструментов с лазерной гравировкой;
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металлическая флеш-память с УФ-печатью;
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сумки для ноутбуков, документов и планшетов.
Получив один из таких презентов, компания выявит признак уважения к партнеру и подтвердит хорошую репутацию.
Виды корпоративной продукции
Помимо налаживания контактов с партнерами, не менее важно формировать взаимоотношения и со служащими. В качестве подарка допустимо использовать пледы, кепки, футболки с логотипом фирмы. Также это могут быть:
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канцелярские принадлежности;
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чашки, чайные наборы, настенные тарелки;
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дорожные сумки;
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usb-устройства;
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планинги и календари;
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зажигалки и брелоки.
Обратите внимание на подарочные наборы, упаковочные элементы (коробки, футляры, и т.п.). Стильный внешний вид изделиям обеспечивают популярные методы нанесения изображения, с помощью гравировки, тампопечати. А вот, например, печать пакетов из крафт-бумаги реализуется шелкотрафаретным способом. Для брендирования керамической, фарфоровой, фаянсовой посуды используется высокотемпературная деколь
Удачно подобранным подарком можно отметить высокий уровень профессионализма работника, его отдачу в том или ином проекте. Такие сюрпризы сближают коллектив, а, значит, настраивают на сплоченную и эффективную работу. К тому же сотрудники могут пользоваться продукцией вне рабочего времени, привлекая потенциальных клиентов.
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