10 тысяч рублей на человека в год будет выделяться для успешной борьбы с бедностью в стране

По словам главы Счетной палаты Алексея Кудрина, для тех, кто действительно нуждается в помощи, выплаты, например, на детей, давно уже не помощь. В России есть ресурс для того, чтобы перераспределить расходы бюджета и изыскать средства для сокращения бедности в стране.

Сегодня в России есть ресурс для того, чтобы перераспределить расходы бюджета и изыскать средства для сокращения бедности в стране

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что около 20 млн россиян живут за чертой бедности. Для успешной борьбы с бедностью в стране ежегодно необходимо выделять 200 млрд рублей. Из указанной суммы будет выделяться 10 тысяч рублей на человека в год. Об этом он сказал в интервью.

По словам руководителя контрольно-счетного ведомства, сегодня в России есть ресурс для того, чтобы перераспределить расходы бюджета и изыскать средства для сокращения бедности в стране.

«Мы тратим на социальную поддержку, включая трансферт в Пенсионный фонд и всякого рода другие социальные виды поддержки от материнства и детства до инвалидов и других категорий граждан, почти 11% ВВП. В нынешних ценах это около 11 трлн по всей стране», — сказал глава Счетной палаты.

«Конечно, нам нужно поддерживать заслуженных людей, помогать инвалидам, чернобыльцам, семьям с детьми. Но в целом у нас есть ресурс для маневра, чтобы за счет других расходов бюджета изыскать эти 200 млрд или даже больше, и существенно сократить бедность. Это задача социальной адресной поддержки — адресованной именно бедным. Но надо честно указать и на непростой деликатный момент. Если мы перераспределяем ресурсы, чтобы адресно бороться с бедностью, значит, эти деньги не достанутся кому-то из тех, кто раньше получал по категориям. Не так и просто кому-то уменьшить поддержку, даже чтобы дать ее тому, кто больше нуждается», — отметил он.

По словам Кудрина, для тех, кто действительно нуждается, выплаты, например, на детей, давно уже не помощь. В некоторых регионах на семью в месяц они до сих пор составляют 200-300 руб. «Конечно, эти формы поддержки тоже надо пересматривать», — сказал Кудрин.

Источник: РГ