Уголовные дела на шоумена Владимира Соловьева завела Служба безопасности Украины

Депутат от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко надеется, что российский ведущий «ответит за свои дерзкие слова о территориальной целостности Украины» и будет включен в санкционные списки Европы.

Украине со своими бы проблемами справиться

Депутат Верховной рады от партии «Европейская солидарность» (лидер Петр Порошенко) Алексей Гончаренко заявил, что Служба безопасности Украины завела два уголовных дела против ведущего ВГТРК Владимира Соловьева.

«Пришел ответ из Службы безопасности Украины на мое заявление <…> Открыто два уголовных производства, досудебное расследование которых ведется следственными отделами в Мариуполе и Северодонецке», — написал Гончаренко на своей странице в Facebook, разместив также на ней копию ответа СБУ.

Гончаренко выразил надежду, что Соловьев «ответит за свои дерзкие слова о территориальной целостности Украины», и будет включен в санкционные списки Европы.

Источник: ТАСС