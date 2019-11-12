12.11
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество

Уголовные дела на шоумена Владимира Соловьева завела Служба безопасности Украины

18:15 12.11.2019 Фото: pixabay.com
3 1

Депутат от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко надеется, что российский ведущий «ответит за свои дерзкие слова о территориальной целостности Украины» и будет включен в санкционные списки Европы.

Уголовные дела на шоумена Владимира Соловьева завела Служба безопасности Украины
Украине со своими бы проблемами справиться

Депутат Верховной рады от партии «Европейская солидарность» (лидер Петр Порошенко) Алексей Гончаренко заявил, что Служба безопасности Украины завела два уголовных дела против ведущего ВГТРК Владимира Соловьева.

«Пришел ответ из Службы безопасности Украины на мое заявление <…> Открыто два уголовных производства, досудебное расследование которых ведется следственными отделами в Мариуполе и Северодонецке», — написал Гончаренко на своей странице в Facebook, разместив также на ней копию ответа СБУ.

Гончаренко выразил надежду, что Соловьев «ответит за свои дерзкие слова о территориальной целостности Украины», и будет включен в санкционные списки Европы.

Источник: ТАСС

Мнение читателей
0
1
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Соловьев дерзкий?

Михаил, 12 ноября 2019 18:39
Хорошо, если бы все европейские страны, где этот "патриот" России накупил себе недвижимости на миллионы $ ввели против него санкции и все конфисковали. Желательно, если они это сделают против всех подобных "патриотов". А еще лучше, если и чиновников туда включат, а то почти у каждого виллы заграницей.
Аноним, 12 ноября 2019 19:21
Давно пора.Тошнит от этого лизоблюда.Пусть его посадят.
Гость, 12 ноября 2019 19:30
То есть "люди", которые сожгли своих сограждан в Доме Профсоюзов, стреляющие из всех калибров по мирным гражданам, которые выпускают из суда убийц, аплодирующие факельным шествиям зигующих нациков, хотят включить российского журналиста в санкционные списки? Ну-ну. Гидность и свидомость победила.

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Не беспокоится из-за неэффективности трат на космодром "Восточный" глава Роскосмоса 2
18:30 12-11-2019
Не беспокоится из-за неэффективности трат на космодром
БердскЗа 1 млн 679 тыс. рублей протянут освещение на ул. Лунной в Бердске 1
18:25 12-11-2019
За 1 млн 679 тыс. рублей протянут освещение на ул. Лунной в Бердске
Уголовные дела на шоумена Владимира Соловьева завела Служба безопасности Украины 3
18:15 12-11-2019
Уголовные дела на шоумена Владимира Соловьева завела Служба безопасности Украины
Новосибирские научные учреждения будут участвовать в создании двух центров геномных исследований мирового уровня 1
18:08 12-11-2019
Новосибирские научные учреждения будут участвовать в создании двух центров геномных исследований мирового уровня
БердскКак понять, что ваш ребенок приготовился к суициду в Бердске: Статусы в соцсетях, картинки и песни
18:00 12-11-2019
Как понять, что ваш ребенок приготовился к суициду в Бердске: Статусы в соцсетях, картинки и песни
Отшельница Агафья Лыкова встретилась в тайге с племянником
17:45 12-11-2019
Отшельница Агафья Лыкова встретилась в тайге с племянником
БердскПремьер Медведев посмотрит на Бердск из окна поезда по пути из Новосибирска в Барнаул 14
17:33 12-11-2019
Премьер Медведев посмотрит на Бердск из окна поезда по пути из Новосибирска в Барнаул
Почти 1 кг ртути пыталась провезти под корсетом в Китай туристка из Хабаровска
17:30 12-11-2019
Почти 1 кг ртути пыталась провезти под корсетом в Китай туристка из Хабаровска
БердскОтложили процесс по громкому делу об убийстве из-за Peugeot Ирины Синельниковой из Бердска в суде Кемерова
17:17 12-11-2019
Отложили процесс по громкому делу об убийстве из-за Peugeot Ирины Синельниковой из Бердска в суде Кемерова
БердскБез сигнальных лент: Закрывать ямы возле школ ограждениями приказал мэр Бердска
17:15 12-11-2019
Без сигнальных лент: Закрывать ямы возле школ ограждениями приказал мэр Бердска