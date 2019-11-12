12.11
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Общество / Стиль жизни

Ты скоро меня с ума сведешь! Какие фразы никогда нельзя говорить ребенку

20:21 12.11.2019 Фото: pixnio.com
0

Дети, научившиеся читать в три года, в средней школе читают не лучше тех, кто не читал до 7 лет. Помните об этом, когда пытаетесь сделать из своего ребенка «вундеркинда».

Ты скоро меня с ума сведешь! Какие фразы никогда нельзя говорить ребенку
Сравнения в пользу другого ребенка породят вражду между ними, зависть и нездоровое соперничество

Родители часто произносят эти фразы не задумываясь – когда устали или раздражены. Это именно те слова, которые они слышали в своем детстве и которые их глубоко ранили. Таким образом, происходит передача негативного опыта из поколения в поколение. Чтобы разорвать этот порочный круг, важно осознать это, и остановится, когда очередная из запрещенных фраз возникнет в голове.

Твой брат/сестра хорошо ведет себя, в отличие от тебя…

Сравнения в пользу другого ребенка породят вражду между ними, зависть и нездоровое соперничество. Даже если вы ощущаете большую близость с одним ребенком, никогда не сравнивайте их вслух. Хотя бы потому, что это бессмысленно. Ребенок с «идеальным» характером будет формировать нездоровую самооценку, а «хулиган» вести себя плохо «назло». Если вы хотите сравнивать, то делайте это между разными формами поведения одного ребенка – сегодня ты такой, а вчера был другим. Может что-то произошло за это время?

Ты скоро меня с ума сведешь!

Или – «я от тебя устала», «хватить мучить мать» и т.п. Ребенок своим поведением всегда пытается привлечь внимание родителей, вызвать их восхищение. Если в ответ он слышит эти фразы, это запутывает его, он не понимает, что именно сделал не так. Делайте акцент не на себе, а на конкретных действиях ребенка: «когда по комнате разбросаны игрушки, я начинаю сердиться».

Из тебя ничего не выйдет

Дети, научившиеся читать в три года, в средней школе читают не лучше тех, кто не читал до 7 лет. Помните об этом, когда пытаетесь сделать из своего ребенка «вундеркинда». За этой фразой часто стоит собственный страх родителей – «из меня не выйдет хорошего родителя». На самом деле, это одна из самых страшных фраз, которую можно сказать ребенку. Даже произнесенная единожды, она способна лишить уверенности и создать проблемы с самооценкой на всю жизнь.

Источник: МедикФорум

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Как удается сдерживаться и не кричать на ребенка?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

У мальчиков и девочек равные способности к счету и вычислениям
22:57 12-11-2019
У мальчиков и девочек равные способности к счету и вычислениям
Кожа без морщин: Не ешь конфеты, пей воду
21:14 12-11-2019
Кожа без морщин: Не ешь конфеты, пей воду
Оральные контрацептивы ведут к ишемической болезни сердца и инфарктам
20:50 12-11-2019
Оральные контрацептивы ведут к ишемической болезни сердца и инфарктам
Как доцент-Наполеон выбрасывает отпиленные руки аспирантки в Мойку опубликовал видео СК 2
20:47 12-11-2019
Как доцент-Наполеон выбрасывает отпиленные руки аспирантки в Мойку опубликовал видео СК
БердскОбвалилось на 1 метр за неделю побережье Обского моря в Бердске 5
20:33 12-11-2019
Обвалилось на 1 метр за неделю побережье Обского моря в Бердске
Ты скоро меня с ума сведешь! Какие фразы никогда нельзя говорить ребенку
20:21 12-11-2019
Ты скоро меня с ума сведешь! Какие фразы никогда нельзя говорить ребенку
Мать ушла к подружке: 2-летняя дочь ушла из песочницы в лес. Искали ее двое суток
20:15 12-11-2019
Мать ушла к подружке: 2-летняя дочь ушла из песочницы в лес. Искали ее двое суток
Кремация: Могут ли выдать чужой прах? Что делают с одеждой покойного? Золотые коронки присваивают?
20:06 12-11-2019
Кремация: Могут ли выдать чужой прах? Что делают с одеждой покойного? Золотые коронки присваивают?
1,5 млн документов на собственность запросили и не забрали россияне в МФЦ
20:06 12-11-2019
1,5 млн документов на собственность запросили и не забрали россияне в МФЦ
Не беспокоится из-за неэффективности трат на космодром "Восточный" глава Роскосмоса 4
18:30 12-11-2019
Не беспокоится из-за неэффективности трат на космодром