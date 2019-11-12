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Как доцент-Наполеон выбрасывает отпиленные руки аспирантки в Мойку опубликовал видео СК

20:47 12.11.2019 Фото: CК РФ
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Доценту института истории Санкт-Петербургского государственного университета Олегу Соколову, арестованному по делу об убийстве аспирантки Анастасии Ещенко/

Как доцент Наполеон выбрасывает отпиленные руки аспирантки в Мойку опубликовал видео СК
Доценту института истории Санкт-Петербургского государственного университета предъявлено обвинение в убийстве, он заключен под стражу

Следственными органами Следственного комитета России по Санкт-Петербургу доценту института истории Санкт-Петербургского государственного университета предъявлено обвинение в убийстве девушки (ч.1 ст. 105 УК РФ), сообщает сайт СК РФ.

По данным следствия, утром 9 ноября 2019 года напротив одного из домов по набережной реки Мойки из воды был извлечен доцент института истории Санкт-Петербургского государственного университета, в рюкзаке которого обнаружены 2 отчлененные женские руки, а также травматический пистолет. Мужчина был задержан.

11 ноября судом удовлетворено ходатайство следствия об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

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От редакции

Вот зачем?

Аноним, 12 ноября 2019 21:01
НВР: зачем руки отрубил? Очевидно затем, чтобы не опознали. Заметал следы так сказать.

А вообще дядя - классический психопат. "Психопатия - ... проявляется в виде констелляции таких черт, как бессердечиеruen по отношению к окружающим, сниженная способность к сопереживанию, неспособность к искреннему раскаянию в причинении вреда другим людям, лживость, эгоцентричность и поверхностность эмоциональных реакций". Вот он и демонстрирует как раз это.

Причём таких людей много. А дядя дополнительно заигрался в переодевания. А благодаря связям и деньгам вообще почувствовал себя богом. Неуязвимым - поскольку в предыдущий раз в похожей ситуации отскочил и даже испугаться не успел.

Вот поэтому
Аноним, 12 ноября 2019 22:34
Я всё понял!!!
Он доигрался в переодевание:
Он одевал черную кожаную маску на замке, она брала в одну руку черную кожаную плетку и наручники, в другую силиконового валеру и понеслось.
Но однажды она вместо кожаных стрингов одела очень большое черное...
Он не смог вытерпеть...

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