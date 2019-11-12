Как доцент-Наполеон выбрасывает отпиленные руки аспирантки в Мойку опубликовал видео СК

Следственными органами Следственного комитета России по Санкт-Петербургу доценту института истории Санкт-Петербургского государственного университета предъявлено обвинение в убийстве девушки (ч.1 ст. 105 УК РФ), сообщает сайт СК РФ.
По данным следствия, утром 9 ноября 2019 года напротив одного из домов по набережной реки Мойки из воды был извлечен доцент института истории Санкт-Петербургского государственного университета, в рюкзаке которого обнаружены 2 отчлененные женские руки, а также травматический пистолет. Мужчина был задержан.
11 ноября судом удовлетворено ходатайство следствия об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.
А вообще дядя - классический психопат. "Психопатия - ... проявляется в виде констелляции таких черт, как бессердечиеruen по отношению к окружающим, сниженная способность к сопереживанию, неспособность к искреннему раскаянию в причинении вреда другим людям, лживость, эгоцентричность и поверхностность эмоциональных реакций". Вот он и демонстрирует как раз это.
Причём таких людей много. А дядя дополнительно заигрался в переодевания. А благодаря связям и деньгам вообще почувствовал себя богом. Неуязвимым - поскольку в предыдущий раз в похожей ситуации отскочил и даже испугаться не успел.
Вот поэтому
Он доигрался в переодевание:
Он одевал черную кожаную маску на замке, она брала в одну руку черную кожаную плетку и наручники, в другую силиконового валеру и понеслось.
Но однажды она вместо кожаных стрингов одела очень большое черное...
Он не смог вытерпеть...