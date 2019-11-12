Как доцент-Наполеон выбрасывает отпиленные руки аспирантки в Мойку опубликовал видео СК

Доценту института истории Санкт-Петербургского государственного университета Олегу Соколову, арестованному по делу об убийстве аспирантки Анастасии Ещенко/

Доценту института истории Санкт-Петербургского государственного университета предъявлено обвинение в убийстве, он заключен под стражу

Следственными органами Следственного комитета России по Санкт-Петербургу доценту института истории Санкт-Петербургского государственного университета предъявлено обвинение в убийстве девушки (ч.1 ст. 105 УК РФ), сообщает сайт СК РФ.

По данным следствия, утром 9 ноября 2019 года напротив одного из домов по набережной реки Мойки из воды был извлечен доцент института истории Санкт-Петербургского государственного университета, в рюкзаке которого обнаружены 2 отчлененные женские руки, а также травматический пистолет. Мужчина был задержан.

11 ноября судом удовлетворено ходатайство следствия об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.



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