Оральные контрацептивы ведут к ишемической болезни сердца и инфарктам

Еще 50 лет назад инфаркт считался «мужской болезнью». Мужчины были подвержены постоянным стрессам, перерабатывали, много курили и часто пили крепкие напитки. Сегодня грань между полами стерлась, и женщины наравне с мужчинами подвержены смерти от сердечного приступа. Врач-кардиолог рассказывает о «женских» болезнях сердца, и предупреждает об опасности оральных контрацептивов.
Кардиомиопатия Такоцубо
Кардиомиопатия Такоцубо встречается в основном у женщин, – это опасное состояние, которое развивается на фоне колоссального стресса и больших выбросов в кровь адреналина и норадреналина. Ее еще называют синдромом разбитого сердца. В отличие от инфаркта (хотя их часто путают) состояние обратимое, при условии скорой помощи.
Синдром Х
Заболевание сердца, которое возникает у женщин перед менопаузой. Оно заключается в том, что сосуды перестают расширяться при физических нагрузках, не доставляя к сердцу необходимый кислород.
«Женская» электрокардиограмма
Электрокардиограмма показывает наличие ишемической болезни, хотя по факту ее не диагностируют. Это затрудняет диагностику состояния.
Опасность оральных контрацептивов
Помимо курения, алкоголя и стресса, есть и еще и чистая женская опасность – оральные контрацептивы.