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Здоровье / Общество

Оральные контрацептивы ведут к ишемической болезни сердца и инфарктам

20:50 12.11.2019 Фото: pixnio.com
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На сегодня наиболее безопасными в отношении риска развития артериальных тромбозов являются препараты, содержащие не более 30 мкг эстрогенов и синтетический прогестаген левоноргестрел, говорит кардиолог Ирина Денека.

Оральные контрацептивы ведут к ишемической болезни сердца и инфарктам
Прием оральных контрацептивов увеличивает риск инфаркта

Еще 50 лет назад инфаркт считался «мужской болезнью». Мужчины были подвержены постоянным стрессам, перерабатывали, много курили и часто пили крепкие напитки. Сегодня грань между полами стерлась, и женщины наравне с мужчинами подвержены смерти от сердечного приступа. Врач-кардиолог рассказывает о «женских» болезнях сердца, и предупреждает об опасности оральных контрацептивов.

Кардиомиопатия Такоцубо

Кардиомиопатия Такоцубо встречается в основном у женщин, – это опасное состояние, которое развивается на фоне колоссального стресса и больших выбросов в кровь адреналина и норадреналина. Ее еще называют синдромом разбитого сердца. В отличие от инфаркта (хотя их часто путают) состояние обратимое, при условии скорой помощи.

Синдром Х

Заболевание сердца, которое возникает у женщин перед менопаузой. Оно заключается в том, что сосуды перестают расширяться при физических нагрузках, не доставляя к сердцу необходимый кислород.

«Женская» электрокардиограмма

Электрокардиограмма показывает наличие ишемической болезни, хотя по факту ее не диагностируют. Это затрудняет диагностику состояния.

Опасность оральных контрацептивов

Помимо курения, алкоголя и стресса, есть и еще и чистая женская опасность – оральные контрацептивы.

«Если вы используете комбинированные оральные контрацептивы, подробно обсудите со своим гинекологом оптимальное средство. На сегодня наиболее безопасными в отношении риска развития артериальных тромбозов являются препараты, содержащие не более 30 мкг эстрогенов и синтетический прогестаген левоноргестрел». – рассказывает кардиолог Ирина Денека.
Источник: МедикФорум
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