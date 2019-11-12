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Красота / Общество

Кожа без морщин: Не ешь конфеты, пей воду

21:14 12.11.2019 Фото: pxhere.com
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5 вредных привычек, которые старят кожу раньше времени.

Кожа без морщин: Не ешь конфеты, пей воду
Если узнавая ваш возраст, люди удивляются, и далеко не в сторону вашей молодости, то возможно вы ведете образ жизни, который плохо сказывается на состоянии кожи

Если узнавая ваш возраст, люди удивляются, и далеко не в сторону вашей молодости, то возможно вы ведете образ жизни, который плохо сказывается на состоянии кожи. В этом случае, чудодейственные крема и сыворотки оказываются бессильными. Если хотите выглядеть моложе своих лет (или хотя бы на свой реальный возраст), избавьтесь от этих пяти привычек.

Никогда не наносите на лицо кремы с SPF

Доказано – излучение солнца разрушает коллагеновые волокна в нашей коже, а значит, она быстрее становится дряблой и безжизненной. Исследование, проведенное учеными из Австралии, показало, что достаточно в течение 3 месяцев наносить средства защиты от солнца, чтобы улучшить состояние кожи.

Хронически не высыпаетесь

Наш организм функционирует согласно циркадным ритмам, буквально на клеточном уровне. Ночь – время для восстановления и обновления, но это происходит лишь во время сна. Хронический недосып мешает клеткам обновляться, в результате кожа выглядит тусклой и безжизненной.

Едите слишком много сахара

Сахар и крахмал в чрезмерных количествах вызывают на коже воспалительные процессы, особенно если вы обладательница жирной и комбинированной кожи. Вторая беда: избыток сахара запускает процессы гликирования, в результате которых разрушает коллаген.

Курите

Курение — вред для всего организма. Что касается кожи, то из-за курения кислород плохо переносится к клеткам, что негативно влияет на коллаген и эластин.

Пьете недостаточно воды

Обезвоженный эпидермис всегда выглядит старше – клетки не наполнены водой, морщины становятся более глубокими. Чтобы поддерживать баланс жидкости в органах и тканях, организм берет последнее у клеток кожи.

Источник: МедикФорум

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