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Образование / Общество

У мальчиков и девочек равные способности к счету и вычислениям

22:57 12.11.2019 Фото: pxhere.com
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Ученые считают, что менее значительные успехи девочек в точных науках связаны не с более скромными способностями к математике, а с устоявшимися социальными ожиданиями, существующими в отношении девочек со стороны родителей, школы и общества.

У мальчиков и девочек равные способности к счету и вычислениям
Математическая информация у мальчиков и девочек обрабатывается одинаково — в одних и тех же областях мозга

Первое нейровизуальное исследование для оценки биологических гендерных различий в математических способностях у детей младшего возраста провели сотрудники Университета Карнеги-Меллона. Результаты опубликованы в журнале Science of Learning.

Авторы использовали функциональную МРТ для измерения активности мозга у 104 маленьких детей в возрасте от 3 до 10 лет во время просмотра обучающего видео. Фильм был посвящён элементарным математическим темам, таким как счет и сложение. Затем с помощью статистических методов учёные сравнили результаты сканирования мальчиков и девочек, чтобы оценить степень сходства нейрональных процессов.

Исследование не выявило гендерных различий в математических способностях. Математическая информация у мальчиков и девочек обрабатывалась одинаково — в одних и тех же областях мозга. Наконец, зрелость мозга мальчиков и девочек одинакового возраста была эквивалентна по сравнению со взрослыми мужчинами и женщинами из контрольной группы, которые смотрели те же математические видеоролики. »Мы видим, что детский мозг функционирует одинаково независимо от пола. Мы надеемся, что это поможет изменить взгляд на способности к математике у детей разного пола», — приводятся в пресс-релизе Университета Карнеги-Меллона слова руководителя группы Джессики Кантлон.

Корреляции проводились путем сравнения детей разного пола и детей со взрослыми в контрольной группе. Это позволило рассчитать соответственно индексы нейронного сходства и нейронной зрелости. Исследователи также сравнили результаты стандартизированного теста на ранние математические способности у другой выборки из 97 детей, и также не обнаружили различий в математических способностях и зрелости мозга между мальчиками и девочками.

«Дело не только в том, что мозг мальчиков и девочек обрабатывает математические сигналы одинаково. Сходство очевидно по всему мозгу», — говорит первый автор статьи Алисса Керси (Alyssa J. Kersey) из Чикагского университета. Ученые считают, что менее значительные успехи девочек в точных науках связаны не с более скромными способностями к математике, а с устоявшимися социальными ожиданиями, существующими в отношении девочек со стороны родителей, школы и общества.

Источник: INC-News

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