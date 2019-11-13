Суп с хлоркой: Задыхаются от хлорного запаха в воде из кранов вторые сутки жители Бердска

Жуткий запах хлорки из крана горячей и холодной воды пугает жителей Бердска. Шквал сообщений о неестественном запахе воды обрушился на «Курьер. Среда. Бердск» 11 и 12 ноября. Горожанам приходится есть суп с хлоркой.
-Кто-нибудь знает, что происходит с водопроводной водой на микрорайоне? Голимая хлорка течет из крана. Особенно горячая вода. Это, вообще, что такое????? — недоумевает Вера.
— Горячая и холодная вода с жутким запахом хлорки. Такая, что горло перехватывает, течет из кранов в квартирах на Рогачева, 10 в 21.00. Что это такое?! — вторит бердчанке Ирина.
— -11 ноября вечером после 22:00 на Микрорайоне из крана текла вода с очень сильным запахом хлорки. После того как помыла руки, они тоже стали вонять хлоркой. Что случилось ? — пишет Марина.
Как сообщил «Курьер. Среда. Бердск» замдиректора Комбината бытовых услуг Бердска по строительству и общим вопросам Александр Алексеенко, в КБУ поступает немало сообщений о воде с запахом хлорки. Руководство предприятия инициировало проверку.
-У нас водоочистные сооружения как работали, так и работают. Специально хлора мы в воду не добавляем. Взяли пробы воду, будем отправлять ее на исследование в лабораторию Роспотребнадзора. Возможно, при понижении температуры произошло попадание хлора в в воду. У нс жалобы идут именно с Микрорайона. С других почему-то нет. Разбираемся, — заверил «Курьер. Среда. Бердск» Александр Алексеенко утром 12 ноября.
Стоит отметить, что результаты исследований проб воды будут готовы в течение дня 12 ноября.
К слову сказать, бердчане ответили на вопрос «Курьер. Среда. Бердск» под сообщением в рубрике «Сообщи свои новости» девушек. Как оказалось, вода пахнет хлоркой не только в Микрорайоне, но и в Южном, на Молодежном, в доме №18/1 микрорайона Северного. В домах по улицам Попова, 33, ул. Рогачева, 1, Изумрудной, на 11 квартале, в военном городке по ул. Советской. Вот что пишут бердчане в «Курьер. Среда. Бердск»:
— Запах ужасный, глаза режет. Пить воду невозможно даже отфильтрованную!
— Ужасный запах хлора и жёлтая вода!!!
— Не могу уснуть, надышалась хлоркой от воды. Что происходит?
— Сильный запах и горькая на вкус вода!
— Даже кипяченная вода пахнет хлоркой!
Тем временем глава Бердска Евгений Шестернин поручил Роспотребнадзору незамедлительно провести проверку на содержание химического состава питьевой воды и наличие в ней повышенного хлора.
Насколько хлорка вредна для здоровья?
Важно понимать, что соединения хлора могут попадать в наш организм через кожу во время водных процедур и напрямую с выпитой водой. Чтобы сделать воду из-под крана безопасной, достаточно установить фильтр.
Американские эпидемиологи утверждают, что более 30% случаев заболевания раком органов пищеварения и мочевого пузыря связаны с длительным воздействием хлора. Кроме того, растворенный в воде хлор нарушает деятельность сердечно-сосудистой системы и липидный обмен. Особенно важно уберечь от его воздействия детский организм, так как в период роста и развития вредные вещества в органах и тканях накапливаются быстрее.
Уровень опасности для здоровья определяется не столько наличием хлора в воде, сколько его количеством. Объем добавляемого активного хлора зависит от числа патогенных бактерий, количества всей органики, микроорганизмов и окисляющихся неорганических веществ. Дозировка обеззараживающего реагента рассчитывается с учетом индивидуальных характеристик воды, определяющихся опытным путем. При его недостатке надеяться на необходимое бактерицидное действие не приходится, а при избытке вероятен существенный риск для здоровья. Допустимость количества реагента определяется концентрацией остаточного хлора, который присутствует в воде после окисления содержащихся в ней веществ:
для централизованной системы горячего водоснабжения нормой считается 0,3-0,5 мг/л остаточного свободного и 0,8-1,2 мг/л связанного хлора; в воде общественных бассейнов допустимо наличие 0,3-0,5 мг/л остаточного свободного хлора, но при определенных эпидпоказателях норма может быть увеличена до 0,7 мг/л; в детских бассейнах допустимо — 0,1-0,3 мг/л.
Если в бассейнах, помимо хлорирования, для обеззараживания воды используется озонирование или ультрафиолетовое излучение, показатель остаточного свободного хлора должен составлять 0,1-0,3 мг/л.
Не только пахнет и на на вкус голимая хлорка, аж до тошноты. Кто то решил отравить половину города? Теракт, халатность, издевательство?
-Так... сколько недобор по платежам?
-Столько-то
-Знач так- бУхаем хлорки 4 нормы и говорим чтоб воду сливали.
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С- смекалочка
Не пахнет, а воняет!!! Что происходит в нашем городе?
Если вы не знаете как очищается вода нечего всякую фигня писать.
Легко мог какой-нибудь опозиционный придурок на водозаборе подсыпать побольше или не того вещества.
Для привлечения внимания.
И чтоб перебить эту вонь насыпали хлорку.
Все эти упыри знают эту проблему, но хотят, чтоб не было скандала и конфликтов с фермерами.
Поэтому прогнали дичь про перепады температуры, и анализы сделали окей.
Успокоили жителей.
Весь Бердск, Новосибирск пьют отравленую воду из за каких то колхозников.
В Новосибирске тоже будет вонять.
Что еще непонятно ?
Это не просто вывалить трактор с навозом в реку.
Это гектары дерьма.
Ждём всплеска кишечных отравлений, химических ожогов различного рода слизистых оболочек и дыхательных путей.
ул.Тихая 2. Сильно пахнет со вчерашнего дня.
Это как ?
Жаль не успел заснять это просто чудо чудное, где еще такое увидишь.
И вот с этого поля стекает эти чудеса прямо в реку Раздельная и дальше уже в водохранилище.
Вот это поле, возле дороги коровник, а за ним поле.
Воонища там аяйай ! ))
А рядом река слева.
Лысый парк Горького! Абсолютно Лысый Бердск! Смотрим и ужасаемся!
Откроется карта с местностью, где поле чудес.
На Попова 11/2 просто воняет хлором
Северный 20 - пахнет.
Налить ему воду из крана и пусть выпьет, если у него все окей.
Для чего Муп КБУ имеет лицензию под № 108:"Деятельность в области использования возбудителей инфекционных заболеваний человека и животных (за исключением случая, если указанная деятельность осуществляется в медицинских целях) и генно-инженерно-модифицированных организмов III и IV степеней потенциальной опасности, осуществляемая в замкнутых системах."