Суп с хлоркой: Задыхаются от хлорного запаха в воде из кранов вторые сутки жители Бердска

Глава города поручил Роспотребнадзору незамедлительно провести проверку на содержание химического состава питьевой воды и наличие в ней повышенного хлора. В КБУ заверяют: специально хлор в воду не добавляют.

На вонь из крана жалуются многие жители Бердска

Жуткий запах хлорки из крана горячей и холодной воды пугает жителей Бердска. Шквал сообщений о неестественном запахе воды обрушился на «Курьер. Среда. Бердск» 11 и 12 ноября. Горожанам приходится есть суп с хлоркой.

-Кто-нибудь знает, что происходит с водопроводной водой на микрорайоне? Голимая хлорка течет из крана. Особенно горячая вода. Это, вообще, что такое????? — недоумевает Вера.

— Горячая и холодная вода с жутким запахом хлорки. Такая, что горло перехватывает, течет из кранов в квартирах на Рогачева, 10 в 21.00. Что это такое?! — вторит бердчанке Ирина.

— -11 ноября вечером после 22:00 на Микрорайоне из крана текла вода с очень сильным запахом хлорки. После того как помыла руки, они тоже стали вонять хлоркой. Что случилось ? — пишет Марина.

Как сообщил «Курьер. Среда. Бердск» замдиректора Комбината бытовых услуг Бердска по строительству и общим вопросам Александр Алексеенко, в КБУ поступает немало сообщений о воде с запахом хлорки. Руководство предприятия инициировало проверку.

-У нас водоочистные сооружения как работали, так и работают. Специально хлора мы в воду не добавляем. Взяли пробы воду, будем отправлять ее на исследование в лабораторию Роспотребнадзора. Возможно, при понижении температуры произошло попадание хлора в в воду. У нс жалобы идут именно с Микрорайона. С других почему-то нет. Разбираемся, — заверил «Курьер. Среда. Бердск» Александр Алексеенко утром 12 ноября.

Стоит отметить, что результаты исследований проб воды будут готовы в течение дня 12 ноября.

К слову сказать, бердчане ответили на вопрос «Курьер. Среда. Бердск» под сообщением в рубрике «Сообщи свои новости» девушек. Как оказалось, вода пахнет хлоркой не только в Микрорайоне, но и в Южном, на Молодежном, в доме №18/1 микрорайона Северного. В домах по улицам Попова, 33, ул. Рогачева, 1, Изумрудной, на 11 квартале, в военном городке по ул. Советской. Вот что пишут бердчане в «Курьер. Среда. Бердск»:

— Запах ужасный, глаза режет. Пить воду невозможно даже отфильтрованную!

— Ужасный запах хлора и жёлтая вода!!!

— Не могу уснуть, надышалась хлоркой от воды. Что происходит?

— Сильный запах и горькая на вкус вода!

— Даже кипяченная вода пахнет хлоркой!

Тем временем глава Бердска Евгений Шестернин поручил Роспотребнадзору незамедлительно провести проверку на содержание химического состава питьевой воды и наличие в ней повышенного хлора.

Насколько хлорка вредна для здоровья?

Важно понимать, что соединения хлора могут попадать в наш организм через кожу во время водных процедур и напрямую с выпитой водой. Чтобы сделать воду из-под крана безопасной, достаточно установить фильтр.

Американские эпидемиологи утверждают, что более 30% случаев заболевания раком органов пищеварения и мочевого пузыря связаны с длительным воздействием хлора. Кроме того, растворенный в воде хлор нарушает деятельность сердечно-сосудистой системы и липидный обмен. Особенно важно уберечь от его воздействия детский организм, так как в период роста и развития вредные вещества в органах и тканях накапливаются быстрее.

Уровень опасности для здоровья определяется не столько наличием хлора в воде, сколько его количеством. Объем добавляемого активного хлора зависит от числа патогенных бактерий, количества всей органики, микроорганизмов и окисляющихся неорганических веществ. Дозировка обеззараживающего реагента рассчитывается с учетом индивидуальных характеристик воды, определяющихся опытным путем. При его недостатке надеяться на необходимое бактерицидное действие не приходится, а при избытке вероятен существенный риск для здоровья. Допустимость количества реагента определяется концентрацией остаточного хлора, который присутствует в воде после окисления содержащихся в ней веществ:

для централизованной системы горячего водоснабжения нормой считается 0,3-0,5 мг/л остаточного свободного и 0,8-1,2 мг/л связанного хлора; в воде общественных бассейнов допустимо наличие 0,3-0,5 мг/л остаточного свободного хлора, но при определенных эпидпоказателях норма может быть увеличена до 0,7 мг/л; в детских бассейнах допустимо — 0,1-0,3 мг/л.

Если в бассейнах, помимо хлорирования, для обеззараживания воды используется озонирование или ультрафиолетовое излучение, показатель остаточного свободного хлора должен составлять 0,1-0,3 мг/л.