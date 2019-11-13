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Суп с хлоркой: Задыхаются от хлорного запаха в воде из кранов вторые сутки жители Бердска

12:17 13.11.2019, Марина Волкова Фото: pixabay
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Глава города поручил Роспотребнадзору незамедлительно провести проверку на содержание химического состава питьевой воды и наличие в ней повышенного хлора. В КБУ заверяют: специально хлор в воду не добавляют.

Суп с хлоркой: Задыхаются от хлорного запаха в воде из кранов вторые сутки жители Бердска
На вонь из крана жалуются многие жители Бердска

Жуткий запах хлорки из крана горячей и холодной воды пугает жителей Бердска. Шквал сообщений о неестественном запахе воды обрушился на «Курьер. Среда. Бердск» 11 и 12 ноября. Горожанам приходится есть суп с хлоркой.

-Кто-нибудь знает, что происходит с водопроводной водой на микрорайоне? Голимая хлорка течет из крана. Особенно горячая вода. Это, вообще, что такое????? — недоумевает Вера.

— Горячая и холодная вода с жутким запахом хлорки. Такая, что горло перехватывает, течет из кранов в квартирах на Рогачева, 10 в 21.00. Что это такое?! — вторит бердчанке Ирина.

— -11 ноября вечером после 22:00 на Микрорайоне из крана текла вода с очень сильным запахом хлорки. После того как помыла руки, они тоже стали вонять хлоркой. Что случилось ? — пишет Марина.

Как сообщил «Курьер. Среда. Бердск» замдиректора Комбината бытовых услуг Бердска по строительству и общим вопросам Александр Алексеенко, в КБУ поступает немало сообщений о воде с запахом хлорки. Руководство предприятия инициировало проверку.

-У нас водоочистные сооружения как работали, так и работают. Специально хлора мы в воду не добавляем. Взяли пробы воду, будем отправлять ее на исследование в лабораторию Роспотребнадзора. Возможно, при понижении температуры произошло попадание хлора в в воду. У нс жалобы идут именно с Микрорайона. С других почему-то нет. Разбираемся, — заверил «Курьер. Среда. Бердск» Александр Алексеенко утром 12 ноября.

Стоит отметить, что результаты исследований проб воды будут готовы в течение дня 12 ноября.

К слову сказать, бердчане ответили на вопрос «Курьер. Среда. Бердск» под сообщением в рубрике «Сообщи свои новости» девушек. Как оказалось, вода пахнет хлоркой не только в Микрорайоне, но и в Южном, на Молодежном, в доме №18/1 микрорайона Северного. В домах по улицам Попова, 33, ул. Рогачева, 1, Изумрудной, на 11 квартале, в военном городке по ул. Советской. Вот что пишут бердчане в «Курьер. Среда. Бердск»:

— Запах ужасный, глаза режет. Пить воду невозможно даже отфильтрованную!
— Ужасный запах хлора и жёлтая вода!!!
— Не могу уснуть, надышалась хлоркой от воды. Что происходит?
— Сильный запах и горькая на вкус вода!
— Даже кипяченная вода пахнет хлоркой!

Тем временем глава Бердска Евгений Шестернин поручил Роспотребнадзору незамедлительно провести проверку на содержание химического состава питьевой воды и наличие в ней повышенного хлора.

Насколько хлорка вредна для здоровья?

Важно понимать, что соединения хлора могут попадать в наш организм через кожу во время водных процедур и напрямую с выпитой водой. Чтобы сделать воду из-под крана безопасной, достаточно установить фильтр.

Американские эпидемиологи утверждают, что более 30% случаев заболевания раком органов пищеварения и мочевого пузыря связаны с длительным воздействием хлора. Кроме того, растворенный в воде хлор нарушает деятельность сердечно-сосудистой системы и липидный обмен. Особенно важно уберечь от его воздействия детский организм, так как в период роста и развития вредные вещества в органах и тканях накапливаются быстрее.

Уровень опасности для здоровья определяется не столько наличием хлора в воде, сколько его количеством. Объем добавляемого активного хлора зависит от числа патогенных бактерий, количества всей органики, микроорганизмов и окисляющихся неорганических веществ. Дозировка обеззараживающего реагента рассчитывается с учетом индивидуальных характеристик воды, определяющихся опытным путем. При его недостатке надеяться на необходимое бактерицидное действие не приходится, а при избытке вероятен существенный риск для здоровья. Допустимость количества реагента определяется концентрацией остаточного хлора, который присутствует в воде после окисления содержащихся в ней веществ:

для централизованной системы горячего водоснабжения нормой считается 0,3-0,5 мг/л остаточного свободного и 0,8-1,2 мг/л связанного хлора; в воде общественных бассейнов допустимо наличие 0,3-0,5 мг/л остаточного свободного хлора, но при определенных эпидпоказателях норма может быть увеличена до 0,7 мг/л; в детских бассейнах допустимо — 0,1-0,3 мг/л.

Если в бассейнах, помимо хлорирования, для обеззараживания воды используется озонирование или ультрафиолетовое излучение, показатель остаточного свободного хлора должен составлять 0,1-0,3 мг/л.

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От редакции

Пахнет вода хлором?

Аноним, 12 ноября 2019 10:14
Она не пахнет, она воняет. Да так что после водных процедур болит голова и тошнит.
Аноним, 12 ноября 2019 10:16
НВР:
Не только пахнет и на на вкус голимая хлорка, аж до тошноты. Кто то решил отравить половину города? Теракт, халатность, издевательство?
Аноним, 12 ноября 2019 10:29
11квартал воняет невыносимо, глаза режит в ванной. Еще и вода желтоватого цвета, не ржавчина, а непонятно что. Прошу прощения за сравнение цвет мочи.
Вадим, 12 ноября 2019 11:15
Похоже где-то на тепловой узле промывали или обезараживали теплообменики и из теплообменника в горячую воду попали эти вещества. Надо где-то в тепловых сетях хулиганов искать.
Аноним, 12 ноября 2019 14:07
В прибрежном тоже
Аноним, 13 ноября 2019 13:45
причем здесь теплообменники , в частном секторе нет централизованной горячей воды , а воняло будто я всю ванную комнату хлоркой помыла .
Аноним, 12 ноября 2019 10:32
Воняет невыносимо. Если не закрыть дверь после душа-вонь распространяется на всю квартиру. Это жесть просто....
Аноним, 12 ноября 2019 10:55
В Изумрудном городке тоже воняет. Похоже, это во всем городе.
ККК, 12 ноября 2019 10:55
Воняет не то слово. Ее не то что пить нельзя и готовить пищу, умываться невозможно
ККК, 12 ноября 2019 10:57
Диспетчер сказала сливайте, баки они почистили какие-то. Зато по номкру 2-18-18 ответили, что ничего в воду не добавлялось.
Аноним, 12 ноября 2019 11:03
Так сколько сливать? И кто этот слив компенсирует?
a.danilov, 12 ноября 2019 11:05
отличный лайфхак:
-Так... сколько недобор по платежам?
-Столько-то
-Знач так- бУхаем хлорки 4 нормы и говорим чтоб воду сливали.
=====
С- смекалочка
Аноним, 12 ноября 2019 12:03
Данилов, и что? Все вдруг станут платить?
a.danilov, 12 ноября 2019 12:06
а куда денутся- сливать воду-то придётся. Может кто-то и продержится и без воды, пока другие сливают, но для поставщика результат-то тот же.
Аноним, 12 ноября 2019 12:40
Сейчас все дружно начнём сливать воду и где нибудь, обязательно, рванёт каналыга.
Аноним, 12 ноября 2019 13:20
Кто не платил - тот хоть сколько сольет, платить не будет. Поэтому, правильнее написать - "недобор по начислениям", а не по платежам.
aleks, 12 ноября 2019 10:59
Согдня мылся и чуть не стошнило.
Аноним, 12 ноября 2019 11:14
НВР:
Не пахнет, а воняет!!! Что происходит в нашем городе?
Александр, 12 ноября 2019 13:04
Типичный Бердск. А что не так?
Аноним, 12 ноября 2019 11:37
В военном городке та же ситуация. Вода горькая даже после фильтрации.
Аноним, 12 ноября 2019 11:56
НВР:
Если вы не знаете как очищается вода нечего всякую фигня писать.
Аноним, 12 ноября 2019 12:03
Перебор с хлором,на работе мыла пол как будто в ведро хлорки налили,тряпка пахнет и руки.
Аноним, 12 ноября 2019 12:03
Заявление в ФСБ это какой-то теракт
Аноним, 12 ноября 2019 13:44
Это не так уж и смешно, учитывая, что сегодня в Новосибирск приехал Дмитрий Медведев.
Легко мог какой-нибудь опозиционный придурок на водозаборе подсыпать побольше или не того вещества.
Для привлечения внимания.
Аноним, 12 ноября 2019 12:06
Наверное начальник кбу засиделся на своём месте
Аноним, 12 ноября 2019 12:12
Найти кто виновен и пасадить сколько можно издеваться вообще берегов не видят
Аноним, 12 ноября 2019 15:49
Виновен Маяк, сливает дерьмо в реку и от этого вода начинает вонять навозом, даже не навозом, а канализацией.
И чтоб перебить эту вонь насыпали хлорку.
Все эти упыри знают эту проблему, но хотят, чтоб не было скандала и конфликтов с фермерами.
Поэтому прогнали дичь про перепады температуры, и анализы сделали окей.
Успокоили жителей.
Весь Бердск, Новосибирск пьют отравленую воду из за каких то колхозников.
В Новосибирске тоже будет вонять.
Что еще непонятно ?
Это не просто вывалить трактор с навозом в реку.
Это гектары дерьма.
Аноним, 12 ноября 2019 12:13
Помню в детстве, приезжали родственники из села и не могли воду нашу, бердскую, пить. Говорили - сильный запах хлорки! А мне наоборот, не нравилась тамошняя вода, была слишком пресной, безвкусной. Приезжал домой и с наслаждением напивался "родной", хлорированной.
Александр, 12 ноября 2019 12:23
11.11.2019 то есть вчера в районе 14 часов кипятил воду, запах хлора заполнил всю кухню. Позвонил в МЧС. результат 1 звонка - ответ: Мы связались с КБУ, все в норме, ни каких отклонений по воде нет. 2 звонок в МЧС, убедил направить запрос на пробы воды. Но сказали что завтра это сделают....вот как то так. Это продолжается второй день. Будьте бдительны.
Аноним, 12 ноября 2019 12:42
НВР:
Ждём всплеска кишечных отравлений, химических ожогов различного рода слизистых оболочек и дыхательных путей.
Водохлёб, 12 ноября 2019 13:43
А в центре нормальная вода, без запаха.
Цукен, 12 ноября 2019 15:20
В центре уже пошла хлорка! А то, вы думаете, почему Шестернин так возбудился? У него в администрации города тоже завоняло!
Аноним, 12 ноября 2019 13:46
НВР:
ул.Тихая 2. Сильно пахнет со вчерашнего дня.
Viktory, 12 ноября 2019 13:49
Не пейте ни в коем случае, отстаивание уберет лишь запах. Опасны хлорорганические соединения, которые образуются при хлорировании грязной воды.
Я, 12 ноября 2019 14:00
Микрорайон 46а.обычная вода. Ничем не пахнет. Пила утром
Аноним, 12 ноября 2019 14:12
Возможно, при понижении температуры произошло попадание хлора в в воду.
Это как ?
Аноним, 12 ноября 2019 14:28
Это как? А,это так,весь ***** новосибирский направили в Бердск,и пожинаем плоды областного руководства городом Бердск.
Аноним, 12 ноября 2019 14:20
За коровником на Маяке есть поле туда возят всю фикалию.
Жаль не успел заснять это просто чудо чудное, где еще такое увидишь.
И вот с этого поля стекает эти чудеса прямо в реку Раздельная и дальше уже в водохранилище.
Вот это поле, возле дороги коровник, а за ним поле.
Воонища там аяйай ! ))
А рядом река слева.
Аноним, 12 ноября 2019 14:20
https://yandex.ru/maps/?l=sat&ll=83.143398%2C54.688263&pt=83.107135%2C54.758288&source=entity_search&z=14
Аноним, 12 ноября 2019 18:05
"https://yandex.ru/maps/?l=sat&ll=83.143398%2C54.688263&pt=83.107135%2C54.758288&source=entity_search&z=14"

Лысый парк Горького! Абсолютно Лысый Бердск! Смотрим и ужасаемся!
Аноним, 12 ноября 2019 20:41
Выделяешь всю ссылку, правой кнопкой мыши, открыть ссылку в новой вкладке.
Откроется карта с местностью, где поле чудес.
Аноним, 12 ноября 2019 14:28
НВР:
На Попова 11/2 просто воняет хлором
Кира, 12 ноября 2019 15:02
Вчера вонь была и сегодня. У меня 2 детей... Жесть конечно.
Илья, 12 ноября 2019 15:06
НВР:
Северный 20 - пахнет.
Аноним, 12 ноября 2019 15:28
Комсомольская, 24 вода не воняет, воду фильтрует, сейчас специально налил не фильтрованное- нормальная вода. Горячая то же в порядке, поэтому огульно не надо кричать про весь Бердск. Хотя на микрорайоне всегда была вода чище, чем с водозабора из Берди. Северный , если воняет у вас, то ищите проблемы на своем ЦТП!
Аноним, 12 ноября 2019 15:39
Мыр отреагировал и сказал, что все окей.
Налить ему воду из крана и пусть выпьет, если у него все окей.
Тортила, 12 ноября 2019 15:42
Видимо это "Скунс". Вас же предупреждали!
Аноним, 12 ноября 2019 16:06
С бодуна не туда налили?!
Гость, 12 ноября 2019 15:56
Островского, 64 - вода адски воняет хлором,аж тошнит! Особенно горячая( В любом случае, ни пить, ни готовить невозможно. А у КБУ опять все пучком, все в норме и вообще они не понимают, какие к ним претензии. Сволочи. На Первомайской, около "Монетки", опять воняет канализацией, дома воняет хлором. Прелестный городок.
ЯЖеня, 12 ноября 2019 16:13
Ужас!У меня просто шок!Это информация из официальной выписки ЕГРЮЛ с налоговой,на МУП КБУ Бердска.Все в открытом доступе!Кому интересно скажу № огрн сами все увидите. Ребята, нас походу начали протравливать.
Для чего Муп КБУ имеет лицензию под № 108:"Деятельность в области использования возбудителей инфекционных заболеваний человека и животных (за исключением случая, если указанная деятельность осуществляется в медицинских целях) и генно-инженерно-модифицированных организмов III и IV степеней потенциальной опасности, осуществляемая в замкнутых системах."

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