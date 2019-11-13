Пенсионерка против бизнеса: «Выселяет» магазины с первого этажа 5-этажки жительница Бердска

Валентина Воробьева живет прямо над магазином «Копейка»

Чужой бизнес лишил здоровья и покоя жительницу Бердска.

Почти 40 лет живет в трехкомнатной квартире на втором этаже дома №33 по ул. Ленина Валентина Воробьева. Жила тихо и спокойно. Пока на первом этаже под ее окнами не появилось нежилое помещение, постоянно сдаваемое в аренду. Вначале в нем были небольшие продовольственные магазинчики. С очень мощными холодильниками, которые не давали спать но ночам.

— Я заработала проблему — попала в клинику Мешалкина. В апреле мне поставили стенд. Менялись продовольственные магазины, теперь туда заехал магазин «Копейка». Торгует китайской токсичной обувью. В своей квартире я не могу находиться более двух часов. Хожу ночевать по людям. Всю слизистую носа разъедает, горло постоянно красное и не проходит. По врачам хожу, лечиться лечусь, а толку никакого нет. Сначала ставили один диагноз, аллергию, потом второй, потом третий. Я уже не знаю, что делать, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» Валентина Георгиевна.

По словам бердчанки, она постоянно звонит и жалуется владельцам помещения. Толку нет.

— Как только «Копейка» заехала и продавцы стали трясти своими тряпками, на утро у меня как будто вся носоглотка сожженная была, как будто перцем красным посыпали, и ничего не проходит, потому что возбудитель в квартире, — негодовала Воробьева.

Валентина Георгиевна ходила с жалобами в магазин, обращалась в различные инстанции, в том числе и в Роспотребнадзор. Специалисты Центра гигиены и эпидемиологии провели санитарно-эпидемиологическое обследование в ее квартире с отбором проб воздуха на содержание фенола, формальдегида, уксусной кислоты, ацетона, этилацитата. По оценке специалистов все данные вещества не превышают предельно допустимой концентрации. Данный документ Воробьева предоставила в редакцию «курьер. Среда. Бердск». Однако, бердчанка повторно обратилась в Роспотребнадзор с просьбой проверить ее квартиру на содержания нафталина, так как «этим веществом пересыпают обувь и одежду в магазине».

Вместе с Валентиной Георгиевной в магазин «Копейка» 12 ноября отправился корреспондент «Курьер. Среда. Бердск». Едкого, токсичного запаха в магазине не было. Лишь ненавязчивый запах новой обуви, присущий обувным магазинам. Бердчанка соглашается, что вони нет, но отмечает, что раньше была. И теперь в ее квартире другие последствия присутствия магазина — белая пыль.

По реакции продавцов было сразу заметно, что жительница дома им хорошо известна. Директор магазина уехала по делам, поэтому корреспондент решил побывать в квартире Воробьевой.

В жилище пенсионерки чистота и порядок. Из окна комнаты открывается вид на козырек магазина «Копейка». Черной тряпкой Воробьева прошлась по всем поверхностям, но она осталась почти такой, как и была. Но небольшой светлый налет все же немного присутствовал. Был в квартире и слабый запах химии, который мог иметь разное происхождение.

Валентина Георгиевна говорит, что не собирается оставаться дома, пойдет куда-нибудь погулять. Иначе ей опять станет плохо.

Директор магазина «Копейка» задерживалась по рабочим делам. Продавцы вначале не хотели ничего рассказывать о конфликте, мол, их руководитель все объяснит. Но потом все же поделились информацией.

— Она сама (Воробьева, — прим. ред.) приходила и рассказывала, что на все магазины, которые до нас были, она жаловалась, и в них устраивали проверки. Видно, довела, что съехали в другое место, — отметила работник торгового зала.

— С жалобами на запах к нам из жильцов никто не приходил. Зато приходили соседи пенсионерки по лестничной площадке и спрашивали: вас наша соседка еще не выселила? Говорят, чтобы не обращали на нее внимания, — присоединилась к разговору второй продавец.

Продавцы рассказали, что в магазин Воробьева приходит почти каждый день и каждый раз жалуется, что у нее все внутри сожжено. Но самое странное, как отметили продавцы, что как только магазин открылся, пенсионерка жаловалась на шум агрегатов, но когда узнала, что в магазине нет ни холодильников, ни другого «шумного» оборудования, переключилась на едкий запах.

По словам директора магазина «Копейка» Любови Александровны, белой пыли нет даже у них в магазине. Как она могла появиться у пенсионерки, неизвестно, недоумевает бердчанка.

— Я всегда стараюсь разговаривать с ней вежливо. Она мне сама рассказывала, что когда приходила в магазин с жалобами, который торговал конфетами, ее даже матом послали. Призналась, что ей плохо живется с тех пор, как стали открываться магазины. Ее, в принципе, не устраивают магазины на первых этажах. А к нам она придирается, потому что мы находимся под ней. Потом стала мне говорить, что помещение, которое мы арендуем, не переведено из жилого в нежилое и у нее есть доказательства. Хотя я лично видела договор и все документы на помещение. Говорю, докажите мне это. Обещала принести документы. До сих пор несет. Как и справки о своем заболевании, — подчеркнула Любовь Александровна.

Директор магазина даже пыталась сама заказать обследование на токсины помещения своего магазина. Но ее «стали гонять по кругу»: направляли то по одному, то по другому телефону. И когда на последнем номере никто не ответил, решила пока подождать.

— Пока не было никаких проверок по жалобам. Если придут, будем рады. Нам нечего скрывать. Мы торгуем фабричным товаром. Пусть и пенсионерка приходит, мы добрые, пообщаемся. Я даже дала ей свой номер телефона, на тот случай, если у нее возникнут какие-то вопросы, — рассказала Любовь Александровна.

Бердчанка Елена более 10 лет живет в доме №33 по ул. Ленина. И ее нисколько не раздражают магазинчики, аптеки и офисы, расположенные в их доме. Она говорит, что, напротив, это очень удобно. Если нужно что-то купить — все под рукой. Никто из ее соседей ни разу не возмущался, что им мешают магазины, акцентировала Елена.

— Я была в магазине «Копейка». Да есть запах. Но это специфический запах обуви. Не более того. И мне кажется, что пенсионерка просто искусственно накручивает всю эту ситуацию. Бизнес, который обеспечивает людям рабочие места, и так последнее время загибается, предприниматели выживают из последних сил. Зачем на пустом месте им вставлять палки в колеса? — удивляется Елена.

Между тем, Валентина Георгиевна, не собирается отпускать ситуацию — намерена пожаловаться на лишающий ее здоровья магазин «Копейку» в прокуратуру.