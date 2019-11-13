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Образование / Общество

62% жителей Финляндии считают русский язык вторым по важности изучения в школе

10:50 13.11.2019 Фото: flickr.com
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По мнению опрошенных, важнее всего для детей умение говорить по-английски. Английский назвали важным 92 процента родителей. На втором месте по степени важности идет русский язык, а на третьем месте расположился шведский.

Родители финских школьников считают русский язык одним из важнейших для изучения. За него проголосовали 62 процента взрослых, которые выбирали язык для своих детей. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Центром прикладной лингвистики при Университете Ювяскюля. Исследование было посвящено результатам изучения иностранных языков в школах Финляндии с первого класса.

По мнению взрослых, важнее всего для детей умение говорить по-английски. Английский назвали важным 92 процента родителей. На втором месте по степени важности идет русский язык — его выбрали 62 процента респондентов. На третьем месте с отставанием в один процент расположился шведский.

В пятерку важных вошли также немецкий, который назвали 49 процентов опрошенных, и испанский — его выбрали 31 процент. Следом идут французский и китайский языки. Еще десять процентов родителей назвали турецкий, курдский и язык жестов.

Результаты показывают, что первоклассники очень мотивированы к изучению иностранных языков, также родители считают более раннее погружение хорошей практикой. Негативные отзывы были получены только в одном из пятидесяти случаев, отмечают специалисты.

Источник: РГ

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