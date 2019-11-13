6 способов побороть молочницу

Существуют эффективные и не эффективные способы борьбы с этим недугом, на какие способы не стоит тратить силы, а какие могут действительно помочь, расскажет специалист-гинеколог из Великобритании.

Часто проблемы с рецидивами молочницы бывают у женщин с ослабленным иммунитетом

Самое неприятное в молочнице, это то, что появившись однажды, она часто возвращается снова и снова. Зачастую из-за неправильного лечения.

Свечи и мази

«Это самое распространенное средство, с него обычно начинается лечение. Важно, чтобы их назначил гинеколог. Но они не всесильно и если молочница часто рецидивирует, бывают бесполезно» — рассказывает Гинеколог Ванесса Макккей.

Таблетки

Для многих свечи не эффективны и неприятны в использовании – для таких на рынке ест и таблетки.

«Таблетки с флуконазолом имеют больше побочных эффектов, чем свечи или мази, поэтому должны приниматься только под контролем врача. Кому-то достаточно одной таблетки, а кому-то полгода регулярного приема. В отношении молочницы, которая плохо поддается лечению, это самое эффективное средство на сегодняшний день».

Борная кислота

«Это устаревшее средство, срок лечения длительный, к тому же часто вызывает раздражение».

Масло чайного дерева

Многие девушки решают прибегнуть к «народным или «бабушкиным» методам, ставя тампоны с маслом чайного дерева.

«Это не только неэффективно, но и опасно» — предупреждает гинеколог.

Смена белья

«Чтобы предотвратить рецидивы, замените синтетику на холопок. Синтетическая ткань не дает воздуху нормально циркулировать, провоцируя рост грибка».

Иммунитет

«Часто проблемы с рецидивами молочницы бывают у женщин с ослабленным иммунитетом. Поэтому важен комплексный подход в лечении – необходимо сдать анализы, проверить всех ли веществ хватает в организме, нет ли серьёзных сопутствующих заболеваний».